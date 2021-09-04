人民网北京9月4日电 （记者杜燕飞）金融消费者是金融市场的重要参与者。人民银行3日发布的《消费者金融素养调查分析报告（2021）》（以下简称“报告”）表示，总体上，我国消费者的金融素养水平逐步提升，2021年全国消费者金融素养指数为66.81，与2019年相比，提高了2.04，在全球处于中等偏上水平。

报告指出，从重点群体看，我国消费者金融素养在年龄上的分布呈现倒“U”型，老年人和青少年的金融素养水平相对较低，“一老一少”是金融教育持续关注的重点对象。其中，老年人在适应金融数字化方面还存在明显的不足，依赖传统渠道和方式满足自身的金融需求，要关注老年人的数字金融转型风险，保持足够耐心，避免老年人在转向数字渠道时遭到非法金融活动的侵害，加大对老年人的金融消费权益保护。

对此，招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，金融服务在破解老年人“数字鸿沟”问题方面责无旁贷，要为老年人办理金融服务提供更多便利。如在依法合规的前提下，修改内部管理制度，对部分柜面业务允许由老年人子女代办，特殊情况下可提供上门服务。同时对现有产品和服务进行‘适老性’改造。如推出老年版的手机银行APP，页面简洁，字体较大，突出主要菜单，有语音朗读功能等。还要创新推出一些针对老年人的产品和服务。如推出“银发一族”专属理财产品，风险较低、收益适中，产品说明书通俗易懂，切合老年人投资理财需求。

此前，针对老年人的金融需求，银保监会今年年初发布了《关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，各银行保险机构要打造适老软件，优化使用流程，改进安全防护技术，守护老年人接受金融服务过程中财产和信息安全；改善基础服务设施，包括柜面服务、涉老服务，采取“陪同式”服务，方便老年人办理业务；设置“禁止行为清单”，比如,不得强迫老年人使用银行卡，不得强制老年人通过自助式智能设备办理业务,不得违规代替老年人操作。针对社保卡激活、社保资金发放、养老金领取等老年人阶段性集中办理的业务，《通知》也要求银行保险机构采取有效措施，减少等待时间，方便老年人办理。

“中国已步入人口老龄化社会，要提升老年人金融素养和风险责任意识，缓解老年人面临的数字鸿沟问题，用金融力量化解社会痛点，赋能社会进步。”在日前召开的2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动媒体吹风会上，人民银行副行长刘桂平表示，下一步，金融部门将从宣传内容、方式以及长效机制等方面着力，开展有温度的养老金融科普活动，让老年人“一看便知”“一学就会”“一听就懂”。

同时，金融部门也积极做好风险提示工作。“这几年银保监会发布了《关于警惕网络平台诱导过度借贷的风险提示》《关于防范金融直播营销有关风险的提示》等风险提示和一些典型案例。”银保监会消费者权益保护局局长郭武平表示，今年在研究老年人投资养老、以房养老的金融骗局基础上，又发布了《关于警惕投资养老、以房养老金融诈骗的风险提示》。

“针对各类养老骗局，要多措并举，协同发力，进行综合整治。金融管理部门要落实好《防范和处置非法集资条例》，化解存量、遏制增量，加大对非法集资、金融诈骗等行为的打击和处置力度。”董希淼建议，要开展形式多样、针对性强的投资者科普活动，提高老年人识别和防范非法集资活动的意识和能力。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军告诉人民网记者，有养老需求的当事人，购买养老服务的时候，一定要理智，要提高警惕，弄清楚供应商的资质、信用状况、服务能力等，不能只听宣传。公众要多积累这方面的知识，相关部门也要加强引导，提高他们的辨别能力和判断能力。

“下一步，我们将充分利用今年的消费者金融素养调查结果，继续关注重点群体和薄弱环节。通过开展持续深入的金融宣传科普活动，不断提升国民金融素养水平和能力，切实保护好金融消费者的长远和根本利益。”人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平表示。

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