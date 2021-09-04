人民网北京9月4日电 （记者何旭、许维娜）9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会 (以下简称“服贸会”)在北京举行。服贸会期间，商务部外贸司副司长张力在出席“2021中国电子商务大会”跨境电商论坛时表示，今年1-7月我国外贸创历史新高。其中，跨境电商继续保持着良好势头，成为外贸整体快速增长中突出的一个支点。

张力介绍，今年以来商务部会同各地方各部门狠抓外贸政策落实，扎实推进外贸优进优出、贸易产业融合、贸易畅通等重点工作。

记者了解到，1至7月，我国进出口、出口、进口规模均创历史同期新高，同比分别增长24.5％、24.5％、24.4％，增速均为10年来新高。与此同时，外贸发展新动能持续增强。上半年，跨境电商增速同比达到28.6%，跨境电商出口同比增长44.1％。

张力表示，外贸再创佳绩主要得益于我国统筹疫情防控和经济社会发展取得的重大战略成果，以及一系列外贸政策持续发力见效，也是各地方各部门和广大外贸企业共同努力的结果。

张力指出，在进出口快速增长的同时，也应清醒意识到，当前全球疫情仍在持续演变，产业链供应链风险增多，贸易问题政治化倾向加剧，经济复苏存在很大不确定性。商务部将持续关注外贸发展的宏观环境变化和微观主体困难，持续推进优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”，努力完成全年量稳质升的目标任务。

“新业态新模式能很好地激发外贸主体活力，拓展外贸发展空间，提升运行效率，稳定产业链供应链，实现产业数字化和贸易数字化的融合发展。”张力认为，加快发展新业态新模式有利于推动贸易高质量发展，培育国际经济合作和竞争的新优势，对于服务构建新发展格局具有重要作用。

“近年来新业态新模式发展非常迅速，成效极为显著。其中，跨境电商是当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的一种外贸新业态。”张力介绍，我国跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍。外贸综合服务企业超过1500家，海外仓数量超过1900个，加工贸易保税维修项目已经建成约130个。

据了解，2015年以来，国务院分5批设立了105家跨境电商综试区，基本覆盖全国，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。在张力看来，支持外贸新业态发展的体制机制仍有待完善，需要加强宏观指导，完善顶层设计，市场主体和各地方也都普遍希望国家和政府出台相关指导性政策文件，以及更有力量的扶持政策。

在此背景下，国务院办公厅近日印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，进一步释放了外贸业态和模式创新领域的重大利好。

张力表示，在下一步具体工作中，商务部将会同有关地方和部门，继续完善跨境电商的支持政策，研究制定知识产权保护指南、便利跨境电商进出口的退换货管理等新政策，鼓励海外仓建设，提高海外仓数字化智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品，拓展市场空间，支持外贸细分服务平台发展壮大，鼓励电商企业深耕垂直市场，走专精特新之路。

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