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报告显示：中国服务业逆势上扬 发展潜力巨大

2021年09月04日16:22 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者李栋）4日上午，第四届“一带一路”服务贸易合作论坛在京举行。作为2021年中国国际服务贸易交易会的重要论坛之一，本届论坛以“数字化、智能化驱动服务贸易发展”为主题，探讨服务贸易数字化转型的挑战和应对策略，并发布了《中国服务贸易行业发展研究报告（2020）》（以下简称《报告》）。

《报告》认为，“十三五”时期中国服务业快速发展，预测到2025年中国服务业增加值占GDP增加值比重将达60%，网络化、数字化、智能化正在重塑产业生态和贸易形态。

中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥在发布《报告》时表示，“十三五”时期，中国服务业实现快速发展，服务业开放与服务贸易创新发展取得重要进展，服务贸易发展水平跃上新台阶。中国作为第二大服务外包承接国、第二大云服务商的地位更加巩固。

数据显示，2016年-2019年中国服务业年均增长6.6%；2014—2019年，中国服务贸易贸易额年均增长7.8%，是货物贸易增速的2.2倍，是外贸整体增速的1.9倍。

尽管受疫情影响，2020年中国服务业仍然逆势上扬，比上年增长了2.1%，其中线上购物、直播带货等新消费模式强势增长，线上零售额比上年增长14.8%，高于零售总额增速18.7个百分点。全国快递服务企业业务量比上年增长了31.2%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值，比上年增长了16.9%。

“尽管2020年中国服务进出口比上年下降了15.7%，但是知识密集型服务进出口同比增长了8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.5%，成为服务贸易增长的主要动力。”冯耀祥表示，中国不断扩大服务业开放，自贸试验区增加到21个，服务外包示范城市增加到31个。京津冀、长三角、泛珠三角等三大区域服务贸易额在中国服务贸易当中的占比达到60.6%，有力推动了服务业全面开放和服务贸易创新发展，服务贸易的国际竞争力进一步提升。

有长处也必须正视短板的存在。在冯耀祥看来，当前服务贸易发展的产业基础相对较弱；服务贸易在国际贸易中的占比仍然偏低；服务业制造型开放、制度型开放相对不足；服务贸易出口竞争力提升较为缓慢等因素仍是不能忽视的短板。

《报告》预测，到2025年中国服务业增加值占GDP增加值的比重将达到60%，服务业发展潜力巨大，网络化、数字化、智能化正在重塑产业生态和贸易形态，丰富中国服务品牌的内涵，提升服务贸易的国际竞争力。

“在‘十四五’时期，中国需要通过抓住服务贸易发展的重要战略机遇期，贯彻落实服务贸易高质量发展总体部署，加强‘一试点、一示范、多基地’建设，并充分释放服务业开放的制度红利等方式持续推动服务业转型升级和服务贸易高质量发展。”冯耀祥说。

(责编：罗知之、高雷)

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