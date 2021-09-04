张文婷

2021年上半年之于保险业，似乎有些低迷之势。一边是A股上市险企股价的“跌跌不休”，一边是业务转型的重压。即便如此，作为行业头部的五家A股上市险企归母净利润之和依旧实现了1437.14亿元，同比增长7.03%。数字背后的转换、增长背后的蜕变，都值得全行业深思。

提及今年上半年保险业的发展，不少行业人士都会用“腹背受敌”四个字来形容。一面是资产端配置难度加大。由于国内外经济形势的复杂多变导致权益、固收、汇率等市场波动加剧，市场风险、信用风险、流动性风险交织盘错，对资产配置提出了空前挑战；另一面是负债端，车险综合改革加之寿险行业转型，使得保费收入增速承压。

五家A股上市险企归母净利润 “四升一降” 制图：张文婷

据记者梳理，受投资收益影响，2021年上半年，五家A股上市险企归母净利润呈现“四升一降”格局，中国人寿归母净利润为409.75亿元，同比增长34.2%；中国太保归母净利润为173.04亿元，同比增长21.5%；中国人保归母净利润为169亿元，同比增长34%；新华保险归母净利润为105.5亿元，同比增长28.3%。

因“踩雷”华夏幸福，中国平安归母净利润为580.05亿元，同比下降15.5%，成为五家A股上市险企中唯一一个归母净利润下滑的公司。

寿险业改革：步履维艰但不能退却

2021年上半年上市险企寿险保费收入“高开低走”，较一季度同比增速有所放缓。其中，中国人寿 4423 亿元、同比上升3.5%；中国平安 2889 亿元、同比下降4.1%；中国太保 1414 亿元、同比上升2.1%；新华保险 1006 亿元、同比上升33.9%。

“整个寿险业都面临很大压力。”中国人寿保险股份有限公司总裁苏恒轩在此前召开的公司业绩发布会上就当前寿险业形式进行了分析：“一方面由于今年上半年，全球疫情仍在持续演变，外部不确定、不稳定因素较多，国内经济恢复仍处于不均衡状态；另一方面居民消费意愿降低。疫情影响下，居民对长期大额支出以及非必要的必需品方面开支较为谨慎，寿险产品的市场吸引力不足。”

2021年上半年A股上市险企的寿险新业务价值下滑就是证明。中报数据显示，中国人寿、平安寿险及健康险、太平洋寿险、新华保险、人保寿险5家公司的新业务价值分别为298.67亿元、273.87亿元、102.31亿元、40.90亿元、24.12亿元，分别同比下降19.0%、11.7%、8.9%、21.7%、25.2%。

面对如此低迷的市场表现，头部保险企业早在前几年就开始启动寿险业改革，试着从粗放经营转变为精耕细作，从人海战术转变为深挖需求，突出重围。

然而，任何改革都不是一蹴而就，在要规模还是要价值，在高人力还是高效力之间衍生出的内在矛盾，使得寿险业改革步履维艰。

“坚持质量优先、价值第一、不断深化改革创新，持续推进高质量发展。”在苏恒轩看来，当前保险行业面临的短期挑战仅仅是行业结构和与新的供求平衡形成的阵痛期，中国寿险业仍处于大有可为的战略发展机遇期，从中长期来看，长期向好的发展趋势没有改变。

中国平安联席首席执行官陈心颖在评价平安的寿险改革时提到，寿险代理人渠道改革很艰难，但刻不容缓而且没有退路。从过去队伍的大进大出转变为高质量、高产能、高收入“三高”队伍，这是寿险改革的深刻内涵，整个转型至少需要三年时间。

财险格局变换：车险不再“一险独大”

面对车险综合改革激烈的市场竞争和日趋强化的监管环境，A股上市险企的车险保费均出现了下降趋势，已不再“一险独大”，财险市场的增长压力陡增。

中报数据显示，上半年人保财险、平安财险、太保财险三家财险业务收入分别为2518.25亿元、1333.1亿元、815.6亿元，同比增速分别为2.5%、-7.5%、6.4%，较去年同期略有下降。车险增速分别为-7.8%、-6.9%、-6.9%，而非车险增速分别为14.4%、-8.6%、28.6%。

据广发证券分析，人保财险和太保财险非车险保持较高的增长，主要是意外险、健康险和责任险等政策性险种保持较快的增长。

健康险作为2021年的热门险种，已成为财险公司保费增量的重要来源，但各家公司的侧重点有所不同。记者翻阅中报发现，中国人保着力政策性健康险业务，在“惠民保”、长期护理保险等新型政策性健康险业务涉及较多；太保产险则是政策性健康险业务和个人健康险业务双发力。

此外，随着近期新能源车险专属条款征求意见的发布，新能源车险市场也成为了财险公司的新赛道。乘联会数据显示，上半年，注册登记新能源汽车110.3万辆，同比增加77.4万辆，增长2.34倍。

中国人保集团副总裁、人保财险总裁于泽分析称，我国“双碳”战略的提出，或将促使新能源车销量继续呈现大幅增长的态势，新能源汽车的保费贡献度也将会大幅提升。

“从目前看，新能源车赔付率略高于传统燃油车，主要是出险频度比传统燃油车高一些。”于泽表示，原因是新能源车尚属初级阶段，各个主机厂的产品及其性能，包括驾驶操控等差别较大。随着新能源车的迭代升级，包括技术等完善之后，新能源车的驾驶操控和安全性都会有较大提升。

太保产险董事长顾越则提到，针对新能源车险整体赔付情况不理想的问题，下一步将根据银保监会新的条款费率对新能源车市场加以更好的管控。

投资面临挑战：大类资产配置难度高

5家A股上市险企总投资收益率 制图：张文婷

投资作为保险公司必不可少的赚钱利器，虽然今年上半年利率中枢下行趋势明显，权益市场波动加剧，各家公司依然表现不俗。

中报数据显示，2021年上半年中国人寿总投资收益 1176.38亿元，同比增长22.4%，总投资收益率达5.69%；中国太保总投资收益493.4亿元，同比增长28.4%，总投资收益率为5%；中国人保总投资收益353.62亿元，同比增长34.9%，总投资收益率为6.7%，新华保险总投资收益311.17亿元，同比增长48.1%，总投资收益率为6.5%。

对于下一步的投资整体规划，新华保险副总裁杨征表示，将重视宏观经济及行业研究，审慎预测国内及国际市场走势；主动管理权益资产仓位，定期对投资收益水平和偿付能力充足率的影响进行压力测试，保持风险敞口可控；坚持稳健投资和价值投资，以资产负债匹配为核心，选择具有潜在增值价值的资产，追求中长期投资收益；同时严格执行交易对手内部授信及信用评级制度，对信用投资品种严格把关。

中国人寿首席投资官张涤则表示，今年在大类资产配置上面临非常大的挑战。金融市场各类资产表现受到多方面因素影响，既包括宏观经济基本面的影响，也包括监管政策变化影响，还有流动性的边际改善，此外估值水平、市场情绪也在中间发挥了重要作用。未来将围绕中枢做好基础配置，有效管控风险。

(责编：罗知之、高雷)