刘阳 高雷 李彤 孙阳 栗翘楚 董童

淄博市全景。 张成林摄

提起淄博，你会想到什么？

这里是齐文化发祥地，素有“央居齐鲁、襟连海岱”之美誉；这里是工匠精神的发源地，淄川博山的陶瓷古镇和琉璃厂，孕育着精益求精与求真务实之品。

来到淄博，你能看见什么？

现代化组群式大城市创新绿色、着眼未来的各种新动能，激荡着改革创新与奋斗实干之质，让这个百年老工业城市加速涅槃重生。

凡益之道，与时偕行。跨越命运的窄门，需要涅槃的勇气。

近年来，淄博突出“创新绿色、动能转换优存量，着眼未来、高端引领扩增量”，新旧动能转换成效凸显。在这座现代化组群式大城市中，生态正美丽、改革焕新生、民生添福祉，这里每个人“探的路”“趟的河”“吃的苦”“打的仗”，已经成为他们共同的城市记忆，这里的一切，逐渐汇聚形成了凤凰涅槃、加速崛起的强大精神动力。

着眼“十四五”，淄博正努力成为推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要力量、联通“一群两心三圈”区域布局的桥梁纽带、老工业城市转型升级的样板标杆。

淄博蝶变，更为可期。

新动能——

从“红海格局”迈向“蓝海空间”

在田间种植水稻的村民。受访者供图

初秋的清晨，在淄博市高青县包福李村，空气中飘着稻香，千余亩的翠绿水稻，与远处飞起的鹭鸟共同构成了一幅乡村富美的生态画卷。农民老赵一大早就在田间查看庄稼的长势，他告诉记者：“现在这上千亩稻田，七八个人就能照顾过来，要在前些年，我们想都不敢想。”

80余公里外的淄川区，废弃矿坑边建起了生态旅游。几位旅友在中午时分走进洪山镇土峪村的“齐长城宿集”民宿。朴拙的村落里随处点缀着现代主义风格的建筑。让人在大山的怀抱里感受着“轻奢、轻氧、轻生活”。前些年这里还曾是资源贫瘠留下的处处矿坑。

淄博，曾经拥有着资源型重工业产业，创造了新中国工业史上的许多“第一”：中国第一颗人造卫星“东方红一号”所用电机、第一台多功能呼吸机、第一家真丝带生产厂、水泵行业第一枚金牌、第一个铝工业基地……

但随着资源枯竭、产业转型及环保压力的增大，淄博这座工业老城面临的挑战与日俱增，城市新旧动能转换尤为紧迫。

没有落后产业，只有传统产业。近年来，围绕“创新绿色、动能转换优存量，着眼未来、高端引领扩增量”，淄博加大了新旧动能转换的步伐，全力做好“优”和“扩”两篇文章。

高青县芦湖街道办事处包福李村党支部书记、村委会主任说：“前些年，缺乏品牌支撑的高青大米，没有充分利用好国家农产品地理标识商标。如今，通过注册品牌，加大规模化管理、标准化运营，高青大米的品牌打响，实现了农民致富、产业发展。”

同样在品质上挖潜力的，还有当地的蘑菇种植产业。以七河生物公司为例，作为一家集食用菌研发、生产、销售、出口、推广为一体的国家高新技术企业，公司通过深耕“国内工厂化制菌棒，国外设施化出菇，鲜菇就地上市销售”的新型农业经营模式，产品已出口40多个国家，其中在美国市场的占有率为60%以上。

除了优化存量资源，淄博还在高端产业上扩增量。近年来，淄博高新区加速淘汰落后产能，早前这里曾是小化工企业扎堆地，如今形成了以MEMS芯片和集成电路芯片为核心的电子信息产业园。传统产业是淄博经济发展的“基石”和优势，而早年研究院所多、国企多的基础，成为了淄博电子信息产业发展的有力支撑。

除了布局当前产业高地，淄博还在抢占未来发展的风口。近年来，全市把氢能产业作为战略性新兴产业超前谋划，作为结构调整和转型升级的着力点重点打造，加快氢能全产业链布局，以东岳氢燃料电池膜为核心，全力打造氢能产业高地。

同时，2020年，淄博市把优化提升技术工艺、优化拓展产品体系、优化提高产品质量、优化完善产业链条、优化提升经济效益“五个优化”，作为实施产业赋能、推动传统产业转型升级发展的主攻方向；新材料、智能制造、新医药、电子信息等“四强产业”快速发展，增加值增速高于规上工业9.6个百分点；实施现代服务业发展攻坚行动，现代物流、“互联网+”等现代服务业占服务业增加值比重预计达55%。

“我们正在手脚并用往山上爬，充满着紧迫感，稍不留神就要往下滑。传统产业是饭碗，是新经济的基础，优存量解决的是现在吃什么饭问题，扩增量是解决未来吃什么饭的问题。”淄博市委书记江敦涛对人民网记者表示，淄博正在优化升级经济基本盘，引导和支持企业加大技术升级改造力度，革新管理理念，重视品牌建立和重塑。同时，推动传统产业提“高度”、增“厚度”、拉“长度”，推动产业加速由“红海格局”迈向“蓝海空间”。

新气象——

由思想“破冰”实现行动“突围”

市府一宿舍片区居民为花园街道办事处工作人员送来锦旗。受访者供图

“这项措施太太太厉害啦！”

这是一位网友在微博上给淄博打造“无证明城市”的留言。自助办理，智能审批，一次办好……人民网记者在淄博市政务服务中心体验时发现，只需30分钟即可领取执照当老板。根治各类无谓证明的繁琐手续。

今年6月30日，淄博宣布全市共实现免提交证明事项13427项，基本实现办理政务服务和公共服务事项“无证明”，标志着淄博市在山东省率先建成全领域“无证明城市”。

吸引年轻人的淄博市，也正焕发出越来越青春的新气象。在网红打卡地唐库文化园，剧本杀、室内冲浪、音乐餐厅、咖啡厅、livehouse……当下最时髦的元素，都可以在这里寻到踪迹。

“我要做的事，就是唤醒这座老工业城市的青春因子，改变‘淄博是老城’的观念。”2020年初，24岁的齐浩从美国留学归来，开始了这场“改造”。在他看来，城市认同感是评价一座城市软实力的重要标准，一个对城市具有强烈认同感的人才群体，迸发出的创造力和贡献度不可估量。

“拆迁拆出一面锦旗来。”张店区公园街道党工委副书记黄文娟讲了一件新鲜事儿。

今年7月12日，淄博市张店区花园街道市府一宿舍片区棚改项目全部拆除完毕。具体工作过程中，由于楼龄较老，产权不明晰等问题存在，吃闭门羹成为工作组成员的家常便饭。工作队65名党员包楼到人，逐楼逐户建立台账，用最大力度、最实举措、最硬作风推进工作。

群众利益有了保障，生活环境有了提高，群众自发送来一面锦旗：“真心为民办实事 情系百姓解民忧”。

新气象的背后，体现出广大干部群众思想、作风的转变。

行动是最有力的宣言，落实是最有效的担当。从“躺着想事、坐着议事、站着干事”到“工作项目化、项目责任化、责任清单化”，淄博市时刻要求干部要以紧跟时代、走在前列的追求转变理念思路,用思想“破冰”实现行动“突围”。

淄博市委书记江敦涛告诉记者，衡量工作的标准可以有很多条，但最根本的一条，是看人民群众满意与否。转变思想的同时，还要严抓落实。调高目标倒逼进位争先,革新突破强力推动工作,立起“以实干实绩论英雄”的鲜明导向，让“我要干”“跟我上”成为淄博大地的最强音。

新生活——

破“痛点堵点”迎来幸福家园

陈营村村民小院。人民网记者 栗翘楚摄

进入淄博市临淄区朱台镇陈营村，穿过村民广场，一排排徽派式样的小院、整洁的水泥路面、色彩鲜艳的垃圾分类站，一派美丽乡村的新面貌映入眼帘。

然而，这片土地在3年前，却是一个集体收入只有3万元的小村庄。

2018年10月，李金华任村支书的第一件事，便是组织村里的威望较高的退休干部、退伍军人成立老年协会，调解邻里矛盾，增加村集体凝聚力。同时，李金华还组织村里的五十多家企业，成立工业联合会，倡议大家在经营之余，多回馈社会，尤其是老年人。

效果立竿见影。2020年，陈营村集体收入比2018年增长了45倍，人均收入突破5万元。

与收入一起改变的还有村民的精神面貌。李金华说：“每月15号，我们都会在村委党员议事厅组织活动，从原先不想来，到现在争着抢着来。如今，村里的乡亲们都积极要求入党。”

增进民生福祉是淄博发展的根本目的，也是实现高质量发展的出发点和落脚点之一。

在淄博市桓台县唐山镇黄家村，村里的40多位老人每天只需要花2元钱，就可以在“长者食堂”吃上一顿丰盛、热乎的暖心午餐。如今，像这样的为老年人提供服务的“长者食堂”在淄博市已建成163处。

近年来，淄博市将为老年人提供服务的食堂打造成为社区幸福驿站和农村微型养老院，突出亲情化、家居化、优质化，多维度完善养老服务保障网。

“一旦发现身边有心脏骤停、呼吸停止的患者，应马上拨打120，同时轻拍患者肩部，边拍边呼唤患者。在确定患者失去意识后，你要立刻进行复苏急救……若发现患者脉搏和呼吸均没有，要做两件重要的事，就是进行口对口人工呼吸，并对患者进行胸部按压……”

在山东省淄博市高青县芦湖街道的一间活动室内，一场生动的心肺复苏教学课正在进行。

分管基层卫生工作的高青县卫生健康局党组成员李树慧介绍，这是该县组织开展的“名医村村行”暨百村万户大巡诊活动的内容之一。活动每次会派出由主治医师组成的团队，进一步推动优质医疗资源下沉，让群众在家门口就能切实享受到专家服务。

据了解，淄博市针对医疗保障痛点、堵点问题，通过补充优化现有医保政策，发布实施8大项、17小项医保新政，涉及提高大病保险待遇、提升职工医保最高支付限额、降低参保人个人自负比例、扩大门诊慢性病保障范围等惠民措施，稳步提高医疗待遇水平。

自新政落地以来，享受待遇24.9万人次，减轻群众费用负担1530万元。目前，全市职工医疗保险最高支付限额达到55万元，门诊统筹最高支付限额全省最高，大病保险涵盖职工、居民基本医疗保险所有参保人群，最高支付限额达到40万元……

从为老年人提供安全保障、解决家属后顾之忧，到提升大众健康意识，再到医保惠民，近年来淄博市采取一系列新动作，办成了一项项看得见、摸得着、用得上的民生实事。仅2021年淄博市确定的重大民生实事项目就达10件，涉及了27项，涵盖民生领域各方面，旨在解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，以实际成效造福于民。

幸福奔小康，奋进新时代。经过多年来的不懈努力，如今的淄博市经济发展、社会和谐、人民安居乐业，城乡居民教育医疗养老有保障，人民的幸福感得到大幅提升。

站在“十四五”新起点，淄博正重整行装再出发，通过持续推进城市建设，以改革创新精神攻坚克难，全力打造更有温度、更有质量和更精致的品质生活。

(责编：李楠桦、高雷)