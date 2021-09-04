9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会在北京开幕。据了解，本届服贸会，工商银行将在金融服务专题展区设置展台，以“智享工银 慧聚服贸”为主题，全面展示工行以金融科技推动金融服务变革的最新成果。服贸会期间，工商银行还将举办合作成果发布，积极展示服务贸易领域的创新合作成果。

工商银行相关负责人介绍，在位于首钢园区10号馆的工商银行展位，数十项现代化数字金融服务场景精彩亮相。观众可以全方位了解工行探索前沿科技、参与全球服务贸易、服务实体经济、建设数字城市、助力乡村振兴、共建美好生活的最新金融服务成果。

其中，工商银行展示的“卫星遥感识别平台”引人注目。该平台运用卫星遥感、图像识别等技术，动态跟踪农作物、林木等活物生长情况，可以实现远程、快速、实时的信贷监控，赋能农业产业现代化，推进乡村振兴。目前，工行已在黑龙江、内蒙古等地率先投入试点，借助卫星遥感技术进行土地确权验证、作物种类识别、长势监控等功能，获取玉米、甜菜等作物的经营信息，精确监测农作物的长势情况，并与历史同期长势进行比较预估价值和预报风险。目前试点场景已覆盖种植面积6457亩，涉及贷款额超过300万，预计后续将推广至16.5万亩，贷款总额超3000万。

除了在农业领域作用显著外，工行“卫星遥感识别平台”还具备了工业建设遥感分析能力，依托深度神经网络等人工智能技术实现地物分类、建筑物提取、路网提取等核心能力，可在银行工业信贷和投资领域发挥重要作用。随着乡村振兴的全面推进，工行将继续致力于通过科技手段，不断完善农村金融信贷环境建设。通过卫星遥感技术与金融的持续融合，不断降低农业征信和融资的门槛，让数据多跑路、群众少跑腿，把服务群众落实到实处，让更多农民享受到工行金融科技发展所带来的普惠价值。此外，工行还展示了“全球飞机资产监控互动系统”，该系统基于物联网和大数据技术，可以有效提升企业资产管理能力。

本次服贸会，“智·库·云”银行首次面向公众展出，这是工商银行研发的集装箱模式新型银行网点，以轻便、灵活、模块化、快速安装、灵活配置为特点，能够精准适配和服务乡村振兴、商圈社区等应用场景。

此外，新一代“小融未来号”自动驾驶金融服务车再次与观众见面，升级后的“小融未来号”将5G、人工智能、物联网、自动驾驶等新技术、新功能高度集成到可移动设备中，实现查询转账、投资理财、卡片开立、实物预约领取等多种非现金金融服务，可为校园、社区、产业园区等提供一站式金融服务解决方案。

该负责人指出，近年来，工商银行主动融入国家对外开放大局，积极支持国家外贸创新发展和高水平对外开放，致力于搭建全球化金融沟通桥梁。截至6月末，工行在全球49个国家和地区设立426家境外机构，拥有6.9亿个人客户与超过920万公司客户，该行牵头成立的“一带一路”银行间常态化合作机制（BRBR），成员覆盖66个国家和地区的131家机构。在服务外贸外资领域，工商银行在全集团持续开展稳外贸、稳外资的“春融行动”。上半年，向重点外贸外资客户及上下游企业发放本外币融资超6800亿元。同时，积极落实贸易投资便利化政策措施，简化外汇业务流程，在海关“单一窗口”平台创新推出“进口信用证”“电子汇总征税保函”等多项服务，通过“单一窗口”帮助进出口企业累计办理跨境结算业务超100亿美元。

(责编：李源、董童)