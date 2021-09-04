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数字化赋能工业企业 引领商业数字化变革

2021年09月04日13:44 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者李栋）3日，数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛在北京举行。作为本次中国国际服务贸易交易会的五大高峰论坛之一，今年论坛的主题 “共建数字新生态，共商贸易新规则”引起了众多数字化企业的共鸣。

数字化赋能服务贸易升级

商务部副部长王炳南在致辞中表示，近年来以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征的数字贸易蓬勃兴起，数字贸易正在成为数字经济的重要组成部分和全球贸易发展的重要趋势。

据悉，2021年服贸会把握数字经济、碳达峰碳中和等全球热点趋势，邀请了众多国际国内数字服务龙头企业，展示全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新前沿、最新成果和技术应用。

“过去电商商品的展示更多是将服装的款式、材质、特征进行了简单的线上化，现如今，消费者将能看到具备真实观感的数字化商品模型。与此同时，整个场景中涉及的导购员、店铺陈列也能实现多维度信息的呈现，甚至与用户互动。” 在影谱科技的展示平台前，技术人员介绍说。

“此外，将人工智能、数字化技术和低碳化相结合，可同时促进产业转型升级和高质量发展。有了“双碳”目标后，需要把碳排放的额度看成一种新的生产要素。实现“双碳”目标也会产生新的需求，新技术、新设备、新服务、新制造，这使产业发展可以形成新动能。”该技术人员表示。

世界正进入数字经济快速发展的时期。中国数字贸易发展迅速，规模和增速位居世界前列。按联合国贸发会议口径测算，2020年我国可数字化交付的服务贸易规模达2947.6亿美元，占服务贸易总额的44.5%，比“十三五”初期提升了13.9个百分点。

王炳南表示，数字贸易通过数字技术和数字服务带来创新，催生大量贸易新业态、新模式，为全球经济增长注入新动力。

AI产品赋能工业企业数字化转型

“我们打造的工业协同研发设计AI系列产品，将赋能平台化协同研发设计业务场景。目前已经实现了部分产品的AI智能报价、AI智能匹配等。”在橙色云展示平台前，技术人家向大家介绍到。

记者了解到，针对中小型制造业企业人才招聘困难、行业人才缺乏、研发成本高、生产效率低、企业管理难等痛点，一些设计新模式、新领域的平台探索互联网设计新模式，解决了中小企业研发、管理瓶颈，助力中小企业发展。

据橙色云总经理赵迎芳表示，截止目前平台总注册用户超30万，项目需求发布累计8000余个。平台已有资料图纸、技术文档将近20万份，累计浏览下载次数超30万次。

数据显示，“十三五”期间，我国数字经济年均增速超过16.6%。在工业和信息化部总工程师韩夏看来，推动我国数字经济和数字贸易高质量发展需积极引导企业数字化转型，开展制造业数字化转型和中小企业数字赋能行动，全面深化研发、生产、经营、管理、服务等环节的数字化应用。加快探索数据流动共享，推动跨界创新和线上线下融合，积极培育各类新业态、新模式。

“下一步，希望能利用好服贸会为企业搭载的平台，扩大自身业务和战略布局，打破工业设计研发领域的资源壁垒，赋能制造业数字化升级，助力数字化贸易。” 赵迎芳说。

王炳南在致辞中表示，从国家层面，商务部将着力通过加快构建顶层设计、推动更高水平开放、积极建设数字贸易发展“试验田”、加强国际合作、营造良好政策环境等方式促进我国数字贸易创新发展。

(责编：罗知之、高雷)

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