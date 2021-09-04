记者在电信、计算机、信息服务展区体验商品数字化交互应用新技术。人民网记者张桂贵 摄

2021年中国国际服务贸易交易会首钢园区电信、计算机、信息服务专题展聚焦5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等服务贸易领域前沿应用，汇集行业先锋力量，打造智能机器人、自动驾驶、5G智能应用、智慧能源、智慧城市、智慧防疫等智慧产业，引领行业发展。（人民网记者张桂贵 石丽峰）