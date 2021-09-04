人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021服贸会电信、计算机、信息服务展区聚焦服贸领域前沿应用

2021年09月04日13:44 | 来源：人民网
小字号
记者在电信、计算机、信息服务展区体验商品数字化交互应用新技术。人民网记者张桂贵 摄
记者在电信、计算机、信息服务展区体验商品数字化交互应用新技术。人民网记者张桂贵 摄
12345678

2021年中国国际服务贸易交易会首钢园区电信、计算机、信息服务专题展聚焦5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等服务贸易领域前沿应用，汇集行业先锋力量，打造智能机器人、自动驾驶、5G智能应用、智慧能源、智慧城市、智慧防疫等智慧产业，引领行业发展。（人民网记者张桂贵 石丽峰）

(责编：罗知之、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部