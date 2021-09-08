“在现行的法律框架和执法监管形势下，服务和监管社交电商经济，属地监管部门责任重、压力大、难度高。面对新的机遇、新的挑战，昆山市场监管部门将继续沿着‘不等、不靠、不要，敢想、敢闯、敢试’的昆山之路，迎难而上，力争走出一条支持社交电商健康发展的昆山之路。”

近日，“《电子商务法》颁布三周年暨电子商务营商环境建设与平台企业合规经营研讨会”成功举行。会上，作为基层监管部门代表，昆山市市场监督管理局综合执法大队大队长周卫林分享了昆山市在推动社交电商发展中的监管思考。

昆山市地处江苏省东南部、上海与苏州之间，常住人口约200多万。2020年，昆山市全年实现地区生产总值4276.76亿元，实现社会消费品零售总额1398.08亿元。电商经济，已成为昆山市就业增长、推动当地经济持续快速发展的新的增长点。

《国务院关于扩大昆山深化两岸产业合作试验区范围的批复》以及2021年1月26日昆山深化两岸产业合作试验区部省际联席会议第八次会议，明确支持昆山在合作试验区内开展社交电商等新经济业态发展。

在政策大力支持昆山发展新业态的背景下，如何解决好发展与监管的关系，直接地摆在了昆山市场监管部门面前。

“市场监管部门承担着市场准入和市场监管的职责，我们应该建立相应的审查制度，严格落实各项监管要求，加强执法协作沟通，把好入驻企业依法合规经营的关口，让企业安心发展。”周卫林说。

周卫林认为，经营行为属性审查，不能代替平时的监管，两者必须结合起来，通过监管平台数据、网络推广、财务审计、教育培训、商品溯源、信息共享、执法协作和受理投诉等措施强化监督，让入驻企业主动提高“拥抱监管、加强自律、克服风险、理性认识监管与发展的辩证关系”等意识，为园区社交电商经济有序健康发展做出贡献。

为此，基层监管单位可以采取以下措施：第一，对接入驻企业平台数据接口，查阅经营信息，实时掌握交易状况，实施分析研判；第二，通过企业微信等渠道，实时监测从业者的社群营销推广行为；第三，通过“双随机一公开”的方式，掌握市场主体经营动态；第四，通过定期财务审计审查，确认营销推广的真实性；第五，通过定期组织从业者开展法律法规和产品管控培训，提高依法经营意识；第六，通过产品溯源，监测商品质量，保障消费安全；第七，通过信息共享，建立与从业者属地市场监管部门的联系，实施共同监管；第八，通过12315或12345平台，实时掌握投诉举报情况，督促企业及其从业者履行维护消费者权益的义务。

谈及社交电商等新业态发展的关键，周卫林用“包容审慎”四个字概括了市场监管的重要原则。他指出，在市场需求催生下，社交电商形成多种运营模式，如“社群+分享”“拼团+砍价”“内容+KOL”“明星IP+新零售”等。社交电商的业态属性，从表现形式看，有加盟资格、认购商品、推荐计酬、流量裂变等特征，与传销“貌合神离”。现实中，各地市场监管部门在日常监管中对各种运营模式的认知和作为不尽相同。市场监管部门要准确把握“鼓励创新、包容审慎”原则，增强服务意识，“这是促进新业态发展的关键所在”。

会上，周卫林还结合昆山市园区试点和执法监管实践，就建立数据共享监管机制、企业准入退出机制、属地监管原则、交易资金第三方托管等监管实操方面的话题分享了昆山市的思考，以期为社交电商等电商新业态的监管制度框架提供参考。

(责编：孙红丽、章斐然)