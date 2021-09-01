原标题：王兴山：企业数字化转型不能好高骛远

全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，如何打造数字经济、赋能产业转型，成为众多传统企业面临的重要课题。日前，在中国企业联合会数字化转型系列课程上，浪潮集团执行总裁王兴山面向全国各地党员领导干部，分享企业数字化转型的新方向与新路径。

“我们认为，企业数字化转型是传统企业把研发、生产、运营、销售、服务各个环节，与云计算、物联网、大数据、5G、人工智能这些新的数字技术深度融合，目的是促进业务转型升级，形成新业态，新模式。不同企业有不同的路径，有的可能是从财务开始，有的从人力资源、车间、售后服务开始。”

王兴山认为，数字化转型还有个很重要的目的，就是企业由此构建一种新的能力，以应对各种不确定性，适应市场竞争环境的快速变化。具体来看，他总结了五大新型能力：客户体验能力、组织应变能力、智慧运营能力、产品创新能力、生态协同能力。

在企业数字化转型的过程中，他提到了当下呈现出的五大新风向。

第一，不要把数字化转型定义成技术性问题，这是一个技术和业务创新双轮驱动的过程，要强调技术和管理的重要性。

第二，数字化转型不能好高骛远，要做有价值的转型，做务实的转型。“现在不少企业认为，数字化转型只要投入技术就能够实现，而且技术越高大上，转型就越快。事实上，超出企业业务实际需要的单纯技术投入，是无法真正实现数字化转型的，反而造成了大量资源的闲置和浪费，数字技术只是一个赋能的工具，对技术的投资要以能否解决业务转型的切实痛点作为一个根本出发点。”王兴山说。

第三，企业的数字化转型，尤其是大型的集团性企业，要共享服务先行，共享中心的建设还要以企业大数据为目标。

第四，在不稳定的环境下，更需要预测运营、实时感知、智能决策。“疫情出现之后，供应链出现了一些不稳定，所以浪潮开启了预测，通过大量的分析往前看。”

第五，数字化转型由选应用走向选平台。这使得过去几十年的信息系统，基础架构都面临着升级换代。而选好底座，其实也是实现自主可控的一个方面。

王兴山还谈到了数字化转型过程中的两个热点问题：工业互联网和智能制造。

他认为，智能制造是一个大的系统，有智能产品、智能生产和智能服务，智能产品是智能制造一个最核心的事情，只有产品是智能化的，产品才能连接厂家，能连接消费者。

在他看来，未来的智能产品必须有四个模块，感知传感器，通信模块，计算模块和软件模块。“未来的产品形态是极其复杂的，也正是因为产品的复杂性，才让新业态、新模式有了可能，才让制造业转型升级。”

关于对工业互联网上的认识，王兴山指出，这是智能制造的新型基础设施。“工业互联网连接的主要是物，国外对工业互联网的称呼是工业物联网，其实工业互联网是大量物的连接。因为物的连接，才引爆了大数据的到来。工业互联网能够满足工业智能化的发展需求，是新一代信息技术的融合，是一个数据驱动全新的生态体系，推动制造业生产方式和企业形态根本性变革”。

(责编：赵竹青、陈键)