全国低碳日｜节能降碳 一起来做“低碳”达人

策划：余璐 制图：刘可心（实习生） 技术开发：杨斌
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高 人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，…【详细】
从十组税收数据看2020中国经济 人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展…【详细】
2020年中国GDP突破100万亿元 同比增长2.3% 人民网北京1月18日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，初步核算，2020年全年国内生产总值（GDP）为1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】