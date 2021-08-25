原标题：河北：检验技术助推太阳能光热产业高质量发展

近日，河北省产品质量监督检验研究院太阳能光热实验室获得CMA（中国计量认证）认证资格，标志着河北省首家太阳能光热产品检验中心正式运行。该实验室是由河北省产品质量检验监督研究院和威县人民政府共同建设，属于法定第三方检测机构，已具备对行业内光热产品质量检测能力，出具有效的第三方产品检验证书。

河北省产品质量监督检验研究院太阳能光热实验室面积2000余平米，设有集热管检测室、高温室、低温冷冻室、理化分析室及太阳能系统室外检测区，仪器设备100多台套，可检测6大类产品，涵盖了太阳能热利用的低温、中温、高温，包括全玻璃真空太阳能集热管产品、太阳能集热器产品、太阳能储热水箱、太阳能热水系统、户用太阳能采暖系统、中高温集热管产品等，可实现71项参数指标的检验。

河北省产品质量监督检验研究院太阳能光热实验室的正式运行，将精准对接太阳能光热产业需求，围绕太阳能光热技术研发、设计与核心产品制造，为聚光、集热、储热到功能转化提供全链条技术服务，将为太阳能光热领域的检验研发提供技术支持，进一步推动太阳能光热利用产品的开发与利用，有效助推省内太阳能光热产业高质量发展。（孙冠伟）

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