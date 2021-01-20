人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。

一：全年税收收入下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。2020年，全国税务部门组织的税收收入（已扣除出口退税）完成136780亿元，同比下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标。从全年走势看，税收收入增速自3月份“触底”后连续9个月回升，反映了我国经济复苏向好的势头，但受疫情和落实减税降费影响，全年税收收入下降2.6%。“十三五”时期，全国税收收入完成65.7万亿元，比“十二五”时期增加18.5万亿元，为经济社会发展提供了坚实财力保障。

二：税务部门组织税收收入占财政收入的比重为75.5%，比2019年提升1.7个百分点。2020年，税务部门组织的税收收入占一般公共预算收入比重预计为75.5%，比2019年提升1.7个百分点。与“十二五”末的2015年相比，2020年税收收入占财政收入比重提升了2.9个百分点，显示“十三五”时期税收为国聚财职能持续增强。

三：全年税务部门征收的社保费收入3.8万亿元，为民生发展提供了保障。2020年 ，税务部门认真落实阶段性减免企业社保费政策，切实减轻企业负担。自2020年11月份起，社保费已全部由税务部门征收，各级税务部门在维持征收方式稳定的同时，不断优化缴费服务，为广大缴费人提供“网上、掌上、自助”等多种缴费渠道，便于缴费人申报缴费。2020年，全国税务部门组织社保费收入3.8万亿元。

四：全年新增减税降费预计超2.5万亿元，圆满完成政府工作报告确定的为企业减负目标。2020年，党中央、国务院继续加大减税降费力度，税务部门不折不扣加以落实，前11个月累计新增减税降费23673亿元，全年预计超过2.5万亿元，可圆满完成2020年政府工作报告确定的全年为企业减负目标。“十三五”时期，全国新增减税降费预计超过7.6万亿元，一系列实打实的减税降费政策切实减轻了企业税费负担，增强了企业获得感，激发了市场主体活力。

五：税收收入占GDP比重下降约0.82个百分点，企业税费负担进一步减轻。2020年，随着支持疫情防控和经济社会发展减税政策落地，我国一般公共预算收入中税收收入占GDP比重预计降至15.2%左右，较2019年继续回落约0.82个百分点。

六：全国企业销售收入增长6%，企业生产经营逐期向好。增值税发票数据显示，2020年，全国企业销售收入同比增长6%。分季度看逐季回升，一季度受疫情冲击同比下降17.6%，二季度由负转正增长9%，三季度保持回升态势增长12.4%，四季度进一步提速增长15.7%。31个省份中29个销售收入实现正增长。企业生产经营稳定向好，我国在全球主要经济体中率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，预计成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

七：高技术产业销售收入增长14.7%，新动能发展潜力加速释放。2020年，全国高技术产业保持较快增长态势，销售收入同比增长14.7%，增速快于全国企业平均水平8.7个百分点。其中，以信息服务、电子商务为代表的高技术服务业，自4月份以来，连续9个月同比增幅超过20%，全年累计增长23.6%，显示新动能发展潜力加速释放，新经济持续茁壮成长。

八：重点税源企业研发支出增长13.1%，创新发展形势持续向好。2020年，受益于研发费用加计扣除等税收优惠政策，全国重点税源企业研发支出预计同比增长13.1%，其中，制造业增长9.6%，软件和信息技术服务业增长25.3%，均保持向好的创新发展势头。享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和高技术服务金额同比增长15.8%。“十三五”时期，重点税源企业研发支出保持两位数以上的较快增速，为我国经济高质量发展增添了强大后劲。

九：全年新办涉税市场主体1144万户，高于前两年水平，市场活力稳步增强。2020年，全国新办涉税市场主体达到1144万户，比2019年增长10.1%，显示国家支持市场主体纾困解难、健康发展的政策措施落地见效，市场活力快速恢复。“十三五”时期，全国新办涉税市场主体累计达5745万户，其中2020年新办数量明显高于2018、2019年。

十：全年办理出口退税14549亿元，有力支持稳外贸。2020年，税务部门推行无纸化、“非接触式”、“容缺办理”等便利举措，加快出口退税进度，正常退税业务办理平均时间比2019年提速20%，全年办理出口退税14549亿元，有力缓解企业资金压力，为外贸稳定恢复发挥了重要支持作用。“十三五”时期，全国累计办理出口退税70736亿元，比“十二五”时期增加16453亿元，有力促进了外贸出口稳定增长。

(责编：车柯蒙、刘阳)