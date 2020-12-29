A股“喝酒”行情真的不会醉吗

酿酒板块继续走高，多股再度刷新了年内新高。整体来看，A股酿酒板块年内涨幅已经不小，投资者应警惕估值虚高风险。另外，临近年末，投资者应谨防业绩不及预期的酒类个股，毕竟并非所有的酒业上市公司都能像头部酒企一样业绩稳定。

酒类股的高估值已经受到了投资者的充分认识，尤其是公募基金等机构投资者对于酒类股票的追捧到了几乎盲目的程度，贵州茅台不仅是酒王，还是股王，但是客观地讲，酒类股的估值已经到了不算便宜的程度。以茅台为例，2020年三季度每股收益26.93元，按照最新股价1873元计算，动态市盈率高达52.2倍，这一水平即使是高科技公司，也不算很低了。

按照酒类股的整体经营看，白酒股票不太可能出现过大幅度增长，市盈率水平应参照利率水平，过高的市盈率代表泡沫，如果市场利率水平在4%左右，白酒股市盈率水平最高也只能是25倍，如果投资者按照过高的股价去买入酒类股票，同样也存在股价高估的风险。

或许有人说，很多股票的市盈率高达50倍甚至100倍，酒类股的需求旺盛，产品毛利率很高，所以现在的股价并不算贵。但是酒类股的未来增长潜力是很难和其他小市值公司媲美的，酒类股可能出现整体100%的年度增长吗？所以本栏说，酒类股虽然是价值投资的典型品种，但是从估值水平看，投资者也不要盲目乐观。

本栏建议，投资者如果希望获得较高的投资回报，还是应该选择具有高科技含量的高成长股票投资，虽然目前市盈率可能高达100倍，但如果利润每年翻倍，那么三年之后的市盈率就只有12.5倍。如果投资者希望获得较稳定的投资收益，可以考虑投资其他优质蓝筹股，毕竟酒类股票的估值优势已经不复存在。

其实，酒类股中未来也一定会出现分化，其中头部白酒股会因为大资金的追捧而相对其他股票更加强势，而其他业绩不那么好的酒类股票股价可能会走势远远落后于其他品种。白酒和啤酒的区别也会体现在业绩上，白酒股的业绩和成长性相对比较稳定，而啤酒股更像是饮料品种，业绩好的时候利润能够增长很多，利润不好的时候业绩也会大幅下滑，甚至出现业绩亏损。

本栏不是说酒类股不好，而是说它们的股价现在太贵了，如果酒类股的市盈率水平处在20倍上下，投资者踏踏实实地买入没有任何问题，用专家的话说，用黄金的价格买黄金没什么便宜占，只有用铜的价格买入黄金，才能赚到钱。

本栏建议投资者，对于酒类股票还是应该以业绩为核心，只有投资者真的看好一只酒类股票的未来发展，才可以长期持有，否则高价追涨任何股票都是存在风险的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)