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家政家修收费怎能“说多少就是多少”

熊志
2021年08月25日08:17 | 来源：中国青年报
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原标题：家政家修收费怎能“说多少就是多少”

　　据北京法院网官方微博消息，近日，北京市朝阳区人民法院公开一审宣判北京四方兄弟搬家有限公司（以下简称四方兄弟搬家公司）被告人赵某强、徐某江等人犯强迫交易罪一案。被告单位四方兄弟搬家公司被判处罚金人民币50万元。该公司的法定代表人赵某强犯强迫交易罪，被判处有期徒刑4年，罚金人民币4万元。公司员工徐某江等5人犯强迫交易罪，被判处有期徒刑2年至1年6个月不等，均被判处罚金人民币两万元。

　　四方兄弟搬家公司的案例，引发舆论强烈关注。对于家政家修行业的乱象，相信很多人都踩过“坑”，收费混乱、坐地起价等问题，普遍存在。12345热线反映，6月以来，直接投诉搬家公司“坐地起价”的来电近40起，反映空调、洗衣机等家电上门维修“购买服务与承诺不符”的，有700多起。

　　比如媒体报道提到，前不久，一架钢琴、一台空调、一个柜子，2.1公里的搬家距离，就让包先生支付了6000元的搬家费。在家修行业，往往也是“师傅说多少就是多少”，有消费者空调加氟都被索要了1850元。如果消费者感觉遭到欺诈，后续投诉处理同样相当困难。

　　家政家修公司的从业人员，之所以敢无视行业规范乃至法律法规，巧立名目，各种“坑”消费者，说白了，还是因为类似的服务通常是一锤子买卖，不用担心没有回头客的生意，所以欺客宰客才会无所顾虑，只求一次性“赚足”。

　　另一方面，在家政家修行业，顾客的具体服务需求各不相同，收费很难标准化。尤其是对于一些家电的维修，本身有很高的专业门槛，容易出现信息不对称的局面。消费者如果没有相关的专业知识，被动挨宰可能都毫不知情。

　　规范家政家修行业，加强市场监督执法，鼓励消费者积极维权，无疑是重要的治理策略。严格的市场红线和惩罚机制，至少能够倒逼从业者守法经营。不过，基于行业的独特特征，要根除市场乱象，还要从消除信息不对称入手，建立开放透明的服务评价体系。

　　事实上，大多数人寻求家政家修服务，都是通过一些相关网站平台。平台作为中介，将服务提供方和需求方撮合到一起。针对平台上的各类服务乱象，应该加强市场准入的审核把关。

　　据《北京日报》报道，在58同城等网站，以个人身份发布搬家和维修的相关宣传信息，几乎没有什么发布难度，提供“银行卡+微信”就行。家电维修行业其实是有专业门槛的，如此低的准入限制，难免导致从业者鱼龙混杂，给侵害消费者的合法权益埋下风险隐患。

　　平台作为交易的撮合方，有责任和义务对从业者进行审核把关，比如查验服务信息的发布者是否有相关的专业资质等。同时，基于规范行业发展的长远考虑，也应该像外卖、电商平台那样，在严格准入的前提下，搭建完善的服务评价体系，为面临信息不对称的消费者提供有效的参照。

　　在此基础上，强化市场监管执法，打通消费者的投诉维权通道，那么家政家修的从业者，自然会更加守规矩一些，在欺客宰客之前，也会三思而后行。

　　熊志 来源：中国青年报

(责编：赵超、陈键)

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