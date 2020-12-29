央行公布明年普通纪念币发行计划

本报北京12月28日电 （记者徐佩玉）根据中国人民银行普通纪念币发行计划，2021年将发行2021年贺岁普通纪念币1枚、中国共产党成立100周年普通纪念币1枚、第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞2张；原计划2020年发行的2枚第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币调整至2021年发行。
据悉，中国人民银行可根据宣传社会主义、爱国主义以及纪念我国经济和社会建设伟大成就的实际需要，对普通纪念币发行计划进行调整。具体发行信息将在发行前公告。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】