原标题：浙江仙居：打造“医械小镇” 助力产业转型升级

近年来，浙江省台州市仙居县委县政府高度重视医疗器械产业发展，重点规划建设了仙居医械小镇。小镇围绕“长三角医械创新转化合作示范区、浙江“三医”融合发展标杆区、仙居经济高质量绿色发展引领区”的战略定位，推行“医学、医疗、医养”三医联动模式和“人才链、创新链、产业链、资本链、服务链”五链融合模式，围绕“一厅、五区、两园”的总规划格局，以空间功能梳理、文化资源整合、绿地景观系统三个维度进行总体设计，突出小镇城市结构，打造浙江省医疗器械特色小镇，成为仙居产业发展新的增长极，推动仙居医疗器械产业高质量发展。

仙居为扶持县域医疗器械产业发展，发布了《关于促进高端医疗器械产业发展的若干意见》《关于促进制造业高质量发展的若干意见》等政策，对医疗器械企业发展过程的多个方面和方向进行补助与扶持。如在企业发展过程中，对年销售收入达到5000万元以上的企业，销售收入同比增幅达20%以上的，按年度新增税后利润的20%奖励；对2000—5000万规模上企业，销售收入同比增幅达25%以上的，按年度新增税后利润的15%奖励。针对企业贷款难、融资难问题，专门出台了补助政策，对企业通过仙居本地金融机构获得的贷款，按月均贷款余额的2%给予补助。另外在医疗器械企业技术改造方面，对于企业实施的项目，按项目实际完成投资额的12%给予资助，对于购置工业机器人的企业，在享受技术改造项目扶持资金的基础上，再按照设备购置款的10%给予补助。具体的补助政策、申报流程在县经信局官网上可以查阅。

目前，浙江省正在起草为仙居县医疗器械产业发展制定一县一策，下一步省、市将会有更多的医疗器械注册审评审批、检验等职能和服务功能下放到仙居和创新医疗器械服务站，更加方便仙居医疗器械产品的检验和注册审批，更加优化仙居医疗器械的产业发展环境！ 近年来，开发区一直把医疗器械产业（以下简称医械产业）作为非常重要的新兴特色产业培育，是开发区转型升级的战略方向之一。坚定“业以人兴”导向，实施“以赛引才”计划。

为全力推动医械小镇提档升级，为产业发展创造良好环境，继续推进各个孵化企业技术改造，2021年“启智策源·医械小镇”中国·仙居第四届全球医疗器械创业创新大赛近日正式启动。大赛先后在上海、杭州、深圳等地举办，今年已是第四届，累计吸引了全球近400个人才项目参赛，为仙居医疗器械产业发展夯实了人才基础。

对通过本次大赛落地开发区的医疗器械项目，除享受仙居县人才政策和产业政策以外，开发区也准备了相应大礼包。落户项目可以享受双免政策，即孵化期内厂房免费使用，洁净车间量身定制并免费使用，相当于企业可以拎包入住，让创业者轻装上阵。

在服务方面，开发区成立了医械小镇建设开发公司，为项目从落地位置选址到项目投产提供全方位服务。开发区配套了产业基金，为创业者提供金融支持。同时，在医疗器械小镇设立了企业服务中心，开展企业全生命周期跟踪服务，开展全程代理代办，重大项目明确专人服务，实施高层次人才创业成长助推计划，针对项目发展情况提供政策兑现、创业指导等相关配套服务。

(责编：赵竹青、陈键)