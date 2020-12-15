国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%

人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。

1—11月份，社会消费品零售总额351415亿元，同比下降4.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额316884亿元，下降5.0%。

按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额34072亿元，同比增长4.9%；乡村消费品零售额5442亿元，增长5.6%。1—11月份，城镇消费品零售额304413亿元，同比下降4.9%；乡村消费品零售额47002亿元，下降4.3%。

按消费类型分，11月份，商品零售34534亿元，同比增长5.8%；餐饮收入4980亿元，下降0.6%，10月份为增长0.8%。1—11月份，商品零售316837亿元，同比下降3.0%；餐饮收入34578亿元，下降18.6%。

1—11月份，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%，增速比1—10月提高0.6个百分点。其中，实物商品网上零售额87792亿元，增长15.7%，占社会消费品零售总额的比重为25%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长32.9%、5.9%和17.1%。

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