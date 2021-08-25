郭慧岩

原标题：好评返现小卡片退出江湖还远吗

日前，市场监管总局发布了《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》（下称《意见稿》），虽然目前还处于公开征求意见阶段，但也引发了不小“震荡”。

《意见稿》拟规定：经营者不得以返现、红包、卡券等方式诱导用户作出指定评价、点赞、转发、定向投票等互动行为，不得帮助其他经营者实施虚假或者引人误解的商业宣传行为。

监管部门终于出手了。《意见稿》中频繁出现的“不得”，让不少经营者胆战心惊，同时也让不少被虚假评论、虚假宣传搞晕的消费者看到了公平的希望。在持续的监管压力下，快递包裹里那些好评返现、返券的小卡片离“退出江湖”也可能不远了。

不知从何时起，“刷单炒信”成为不少网店经营者的常规操作。一般来说分为两种：一种是免费赠送商品，卖家给买家额外发个包裹，并表达希望获得好评的诉求；另一种是在快递包裹中放好评返现小卡片。

对于这些，尽管我基本都采取不理会的态度，但肯定会有不少人选择“收下”。“收下”意味着就接受了“规则”：为了获得返现，按照商家要求作出指定评价、点赞、转发等，哪怕这些操作与消费者的真实购物体验并不相符，甚至相反。知道真实情况的你下次或永远都不会再次光顾这家店，但因为你的“违心”操作，会让其他人受误导、被欺骗。

为何经营者这么在意用户评价？通常，平台的排名和推荐基于销量、评论等内容，而排名前后直接影响着页面曝光度，与营业收入高低息息相关。某平台卖家透露，如果不刷好评，店铺做起来的时间会很长，前期至少要投入20万-30万元砸广告和研发等，然后还得等上半年，有好评后流量和排名才会拉高。

现在很多人网上购物都会把用户评价、交易信息等作为选择店铺的重要参考。这也促使经营者会想方设法将数据做得好看一些、将用户评价弄得“好听”一些。

这种“刷单炒信”等不正当竞争行为，不仅欺骗了消费者，让投机取巧者得了利、诚信经营者吃了亏，更会影响网购市场的健康长远发展。防止这种行为肆意发展、蔓延，需要监管部门与相关平台形成合力。

截至2021年上半年，各级市场监管部门共查办“刷单炒信”、虚假宣传等各类不正当竞争案件3128件，罚没金额2.06亿元，这应该也仅是冰山一角。打击“刷单炒信”没有完成时，需要保持高压态势，露头就打。

在国际上，前不久亚马逊也开始了大规模严打刷单的封号行动，其中不乏知名卖家。亚马逊回应封号事件时表示，卖家不可滥用评论，还声明无论业务规模大小、所在何地，平台规则和政策会对所有卖家一视同仁。

虽然表面上看严打“刷单炒信”会对平台、市场交易产生一定的影响，但这是为经营者“立规矩”、修复各方主体之间信任关系的必由之路，也是重申商业伦理、构建良性市场竞争环境的必要手段。

此外，消费者也不要因一些“小恩小惠”就“说谎”，只有实事求是作出客观评价，才更利于倒逼经营者提供更优质的商品与服务。舍弃卡片上的“小恩小惠”，消费者将维护好更长足的权益，毕竟，谁都不愿忍受一个充满谎言的网购环境。

郭慧岩 来源：中国青年报

(责编：赵超、陈键)