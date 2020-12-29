欧盟27国代表同意临时执行欧英协议

新华社布鲁塞尔12月28日电 （记者李骥志）欧盟27国常驻欧盟代表委员会发言人菲舍尔28日在社交媒体上宣布，各国常驻欧盟代表一致同意从2021年1月1日起临时执行欧盟与英国日前就未来关系达成的协议。

菲舍尔说，接下来欧盟各成员国政府需要在欧洲中部时间29日15时（北京时间29日22时）之前进行书面确认。此前，各国常驻欧盟代表已于25日紧急召开会议，开始对1200多页的欧英协议进行审议。

负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶28日在社交媒体上表示，当天他与欧盟委员会主席冯德莱恩一起，与欧洲议会各党团主席、欧洲议会欧英关系协调小组进行了“富有成效”的对话。

欧盟与英国谈判代表24日就包括贸易在内的一系列合作细节达成一致，为英国按照原计划在2020年结束“脱欧”过渡期扫清障碍。该协议尚需双方议会批准才能正式生效。

由于过渡期所剩时间无几，欧盟采取变通程序，要求各成员国先行批准于明年1月1日至2月28日间临时执行该协议，同时提请欧洲议会明年初开会审议该协议。

《 人民日报 》（ 2020年12月29日 17 版）

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