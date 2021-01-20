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商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高

2021年01月20日10:10 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。

商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。全年利用外资呈现以下特点：

引资结构进一步优化。服务业实际使用外资7767.7亿元人民币，增长13.9%，占比77.7%。高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%，其中研发与设计服务、科技成果转化服务、电子商务服务、信息服务分别增长78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。

主要来源地保持稳定。对华投资前15位国家和地区，投资增长6.4%，占比98%，其中荷兰、英国分别增长47.6%、30.7%。东盟对华投资增长0.7%。

区域带动作用明显。东部地区吸收外资增长8.9%，占比88.4%，其中江苏、广东、上海、山东、浙江等主要引资省份分别增长5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。东北地区和中西部地区部分省份增长明显，辽宁、湖南、河北等省份分别增长13.7%、28.2%和35.5%。

(责编：栗翘楚、刘阳)

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