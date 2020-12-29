新办纳税人增值税专用发票将实现电子化 

朱慧卿作（新华社发）

样式更简洁、领用方式更快捷、远程交付更便利、财务管理更高效、存储保管更经济……电子发票好处多多。

近日，发票电子化又传来好消息。记者从国家税务总局获悉，为全面落实《优化营商环境条例》，深化税收领域“放管服”改革，提升税收管理服务的信息化水平，按照国务院决策部署，税务总局近日印发《关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》（以下称《公告》），决定在前期开展增值税专用发票电子化试点的基础上，分两步在全国新设立登记的纳税人中实行专票电子化。

此前，为适应经济社会发展和税收现代化建设需要，税务总局已于2015年起分步推行了增值税电子普通发票，受到纳税人欢迎。2020年9月1日以来，又在宁波、石家庄和杭州新办纳税人中先后开展了专票电子化试点，新推出的增值税电子专用发票具有样式简洁、领用快捷、交付便利、管理高效、储存经济等多种优势，有利于更好地服务市场主体，降低其制度性交易成本，优化税收营商环境。

电子专票在全国推广将分两步走。据了解，税务部门将从2020年12月21日起在天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆、四川、宁波和深圳等11个地区的新办纳税人中实行专票电子化，这些地区开出的电子专票全国范围内皆可接收使用。其中，宁波、石家庄和杭州3个地区前期已试点纳税人开具电子专票的受票方范围也同步扩至全国。2021年1月21日，在其余地区的新办纳税人中实行专票电子化。实行专票电子化的新办纳税人具体范围由各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局确定。

新办纳税人如何领取电子专票？

自各地专票电子化实行之日起，需要开具增值税纸质普通发票、电子普票、增值税纸质专用发票（以下称“纸质专票”）、电子专票、纸质机动车销售统一发票和纸质二手车销售统一发票的新办纳税人，统一领取税务UKey开具发票。

为进一步减轻纳税人负担，税务部门向新办纳税人免费发放税务UKey，并依托增值税电子发票公共服务平台等系统，提供免费的电子专票开具、发票状态查询和信息批量下载服务。同时，税务部门还对首次开具、首次接收电子专票的纳税人实行“首票服务制”，通过线上线下多种方式，帮助纳税人及时全面掌握政策规定和操作要点，顺利开具、接收电子专票。

如何保证电子专票的效力？

《公告》明确，电子专票用电子签名代替纸质发票的发票专用章，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与纸质专票相同。单位和个人可以通过全国增值税发票查验平台对电子专票信息进行查验，也可以通过上述平台下载增值税电子发票版式文件阅读器，查阅电子专票并验证电子签名有效性。

专票电子化后还可开具纸质专票吗？

《公告》强调，实行专票电子化后，新办纳税人既可以开具电子专票，也可以开具纸质专票。如果受票方索取纸质专票，开票方应当开具纸质专票。纳税人以电子发票报销入账归档的，按照《财政部国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》（财会〔2020〕6号）的规定执行。

税务总局相关部门负责人介绍，在新办纳税人中实行专票电子化后，税务部门将推出更多便利化举措，持续提升纳税人的体验感和满意度，进一步推进税收治理体系和治理能力现代化。

(责编：李栋、毕磊)