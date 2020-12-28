车险保费连降两月 综改威力或持续至明年10月

北京商报讯（记者 陈婷婷 周菡怡）车险综合改革带来的车险保费收入下滑效应犹在持续。12月27日，北京商报记者梳理发现，11月单月车险保费同比增长率跌破-10%，已连续两个月负增长；另外，车险年内累计总保费收入占产险的份额在60%以下。业内人士认为，这是新一轮车险改革落地影响进一步释放的结果，并预计12月车险保费降幅可能进一步扩大，单月同比下降可能至明年10月后才能扭转。

北京商报记者结合银保监数据统计梳理发现，前11月车险累计原保费收入7480亿元，占产险份额为59.87%，同比降低2.09个百分点。同时，11月当月车险原保费收入653亿元，相较2019年11月的737亿元同比降低11.4%，而根据10月当月车险保费同比降低6.4%来看，车险保费已经连续两个月负增长，且增长率跌破负一成。

不过，在车险综合改革正式拉开序幕的9月，车险保费当月收入745亿元，同比增长率6.49%。彼时有业内人士指出，9月19日车险综合改革，看似对当月保费影响不大，实际上是综改前夕各保险公司“突击式”提前出单，一定程度上消化了综改后车险保费下降10%-15%的事实。

不过，在11月车险保费规模下降、所占产险份额降低的同时，车险保单件数却在增加。北京商报记者统计梳理发现，11月当月车险保单件数为4568万件，相较去年同期的4495万件同比增长1.62%。

对于上述情况，业内人士普遍认为，这是受到了9月车险综合改革的影响，费率大幅下降导致件均保费收入减少，符合车险综合改革的预期；也因此，在近年各公司在经营产险时大力发展非车险业务、优化产险结构的基础上，车险保费占产险市场份额进一步降低。在车险综合改革的背景下，今年的车险保费“成绩单”想要迎头赶上去年全年8189亿元的车险保费总收入面临着颇大压力。

“由于车险多数是一年期业务，去年12月的保费收入在所有月份中最高，因此12月车险保费收入的降幅有可能进一步扩大，明年1月可能会相对稳定。”对于未来一段时间内车险保费的变化趋势，首都经贸大学保险系副主任李文中如是预测。

同时，李文中表示，此后一方面由于今年单月保费收入相对较低，另一方面由于车险改革效应的前期释放，明年单月同比降幅应该会有所收敛。“但是，单月同比下降恐怕要等到明年10月之后才会随着今年前期保单几乎全部到期而扭转。”对此，李文中如是补充。

综改之后，车险业务的利润空间进一步被压缩。因此李文中建议，面对竞争愈加激烈的车险市场，对于各家保险机构而言，一方面需要转变过去粗放经营的方式，加强科技应用与内部管理以降低经营成本，提升经营效益；另一方面需要做好市场与客户的细分，逐步实现精准营销，提升产品与服务的针对性，提升客户的消费体验，对于中小保险公司尤其需要如此。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)