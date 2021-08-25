张天潘

原标题：三次分配怎样实现“先富带后富”

前不久召开的中央财经委员会第十次会议指出，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。

这其中的“三次分配”引起强烈关注，可能因为大众对此都很陌生。初次分配大家比较熟悉，主要通过居民收入实现，多劳多得，注重效率。再分配则是通过财政税收等手段，以社会福利等方式给公民提供保障。三次分配可以理解为鼓励个人和社会组织通过慈善捐赠的形式，以扶贫、助学、救灾、济困、解危、安老等公益形式，对初次分配和再分配形成补充。

对于中国来说，2020年打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会后，下一步就是促进共同富裕，而初次分配、再分配、三次分配都是围绕着这个大目标进行的。第三次分配的被重视，意味着公益行业将迎来全新的时代，对其定位和期待将提升到前所未有的高度。

随着更多社会捐赠进入公益行业，行业是否做好了充分准备？从目前来看，中国公益行业还存在着很大提升的空间，比如优秀人才流失、公益专业性有待提升、慈善组织发展未能充分满足社会需求等。

数据显示，截止到2020年年底，中国基金会数量上涨至8417家，其中北京、广东、江苏三地基金会拥有量占全国基金会数量的36.07%，三地基金会资产规模占全国整体规模的60.49%，市场集中度较高。这虽然很好地体现了先富地区的三次分配水平较高，但同时反映出全国整体慈善力量不均衡，中西部地区力量相对薄弱，缺乏资源。公益服务是需要深入到基层一线的事业，大量机构和人员集中在东部沿海地区，就会产生很多执行和落实上的问题，出现水土不服、不接地气的现象。

对于个人来说，根据社科院杨团研究员主编的《中国慈善发展报告（2019）》，2018年中国捐赠总额预估为1128亿元，慈善捐赠占GDP总值约为0.12%，人均捐赠金额为80.86元，与世界发达水平相差甚远。这也不是说中国人缺乏爱心，从互联网公益来看，近年来，通过民政部指定的20家互联网公开募捐信息平台，慈善组织募集的善款每年增长率都在20%以上，2020年募集金额更是达到82亿元，比2019年增长了52%。2019年和2020年，连续两年有超过100亿人次点击、关注和参与了互联网慈善。

但从全社会参与的角度来说，公众对公益的了解，还停留在很初级的层面，以为捐了钱就是做公益了。推动公众积极参与公益，还要在完善捐赠个税抵扣等措施之外，为捐赠人做好服务，提供多元化的公益参与方式和渠道，提升公众尤其高收入人群对于公益参与的认知和体验，形成更好的社会公益文化。

我国慈善捐赠的主要来源是企业，已有1000多家企业成立了基金会。2019年，企业捐赠款物价值931.47亿元，同比增长4.56%，占捐赠总量的61.71%。但目前很多企业参与三次分配的出发点和方式，还是以慈善捐赠最为普遍。近日，为促进共同富裕，有企业宣布将投入巨资，启动“共同富裕专项计划”。这一举动显示，企业履行社会责任，应该有两个层面，一个是立足当下解决社会现存的问题，如利用善款实施助困助学；另一个是着眼未来，探索科技创新的前沿，发挥科技向善的力量，同时实现自身的可持续发展。

总而言之，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，亟须以第三次分配来帮助实现缩小收入差距的目标，真正让先富带后富、帮后富。

张天潘 来源：中国青年报

(责编：赵超、陈键)