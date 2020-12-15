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国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%

2020年12月15日10:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长1.03%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长2.3%。

分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比增长2.0%，增速较10月份放缓1.5个百分点；制造业增长7.7%，加快0.2个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%，加快1.4个百分点。

分经济类型看，11月份，国有控股企业增加值同比增长5.9%；股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长8.3%；私营企业增长6.8%。

分行业看，11月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长2.9%，纺织业增长6.5%，化学原料和化学制品制造业增长9.2%，非金属矿物制品业增长7.7%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长4.0%，通用设备制造业增长10.2%，专用设备制造业增长10.5%，汽车制造业增长11.1%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.6%，电气机械和器材制造业增长18.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%，电力、热力生产和供应业增长5.1%。

分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长8.8%，中部地区增长6.7%，西部地区增长5.2%，东北地区增长6.4%。

分产品看，11月份，612种产品中有439种产品同比增长。钢材11734万吨，同比增长10.8%；水泥24330万吨，增长7.7%；十种有色金属549万吨，增长6.1%；乙烯198万吨，增长11.6%；汽车278.3万辆，增长8.1%，其中，新能源汽车20.7万辆，增长99.0%；发电量6419亿千瓦时，增长6.8%；原油加工量5835万吨，增长3.2%。

11月份，工业企业产品销售率为98.3%，较上年同月上升0.2个百分点；工业企业实现出口交货值12205亿元，同比名义增长9.1%。                                                                                   

(责编：杨曦、刘阳)
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