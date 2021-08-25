常菲

原标题：租赁住房建设要关注青年的“软需求”

近年来，各地发力建设租赁住房，加快完善租赁住房保障体系，为新市民、年轻人提供保障。年轻人身处人生中的奋斗阶段，如果对房子抱有过多的“执念”，很多选择就会被束缚住。“此心安处是吾乡”，有了更舒适安定的住所，他们才能更加心无旁骛地扎根发展。

“选一个能买得起房子的城市工作”“找一个通勤时间不那么长的职位”“比起更喜欢的那份工作，还是去公积金更高的这家单位吧”……这些想法，反映出一些年轻人在现实面前的生活压力。在房价高企的北上广深等一线城市，买一所属于自己的房子，往往需要掏空家里几代人的钱包。背上房贷的年轻人，不敢轻易辞职深造或创业，甚至会为了节省开支放弃社交和学习充电。

相比起买房，若是能租到租金合理、环境舒适、生活设施齐全的房子，生活的压力就会少许多。但在传统的租房市场，这些需求并不容易得到满足。年年上涨的租金，需要跟陌生人合租的不适，老旧的设施，被变着花样收取的中介费、物业费和服务费……这些租房过程中不一而足的艰难和心酸，也在不断催生着年轻人对买房的渴求。

年轻人的住房需求“催生”了保障性租赁住房。“房间虽然不大，但生活设施一应俱全。现在每天走路去上班，只要5分钟，太方便了！”“住的是公寓，屋内精装修，加上宽带、物业等费用也不贵，周围还有健身房，再合适不过了”——随着各地保障性租赁住房的建设，不少年轻人的居住条件正在得到改善。

为加大适租房屋供应，各地也采取了多种创新举措。比如，利用闲置工业用地新建宿舍公寓楼、改建闲置存量房屋、租赁商业写字楼并进行改造；下放专用租金，用于房屋改造施工、装修和购买电器设备等。事实证明，切实从需求出发，才能真正解决租房难的问题。

而在适租房的建设中，还需要考虑年轻人的“软需求”。当下，虽然各大城市的市场上都有不少租房房源，但生活类小区的设计与年轻人的需求并不完全匹配。比如，出于安全性和舒适性考虑，很多年轻人都希望以合理的价格租到小户型房间，而不是与陌生人同处一个屋檐下。可是现实中，由于一居室房源紧俏，价格往往也会让刚刚工作的年轻人望而却步。随着时代的发展，年轻人的租房“软需求”也在发生变化。比如，电视和厨房可以没有，但自习室、咖啡区、健身房等公共空间，却可以增加生活幸福感。因此，各地在建设租赁住房时，还需要通过扎实的调查研究，了解青年的真实居住需求，从而更精准地为他们提供宜居空间。

“房子是租来的，但生活不是。”年轻人选择租房，并不意味着降低生活水准。在短视频网站上，类似“千元爆改出租房”“提升生活品质的独居好物推荐”等一系列年轻人租房生活指南受到追捧。这说明，年轻消费群体向往更加舒适的生活，愿意为精致的设计和独特的格调埋单。从年轻人的需求出发，让租来的房子更有温度，让年轻人能在此“诗意地栖居”，应该成为政府部门推出保障性租赁住房的出发点和发力点。

租房不应该成为年轻人“退而求其次”的被动选择。他们有自由广阔的发展空间，租来的房子可以成为他们落脚休整、获得能量的补给站。各地政府更加用心建设的保障性租赁住房，不仅是在提供住所，更是在保护年轻人的梦想和勇气。

常菲 来源：中国青年报

(责编：赵超、陈键)