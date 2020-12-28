你会为学习氛围买单吗？

人们在山东省青州市知北游共享自习室学习。

王继林摄（人民图片）

明亮的护眼灯，舒适的座椅，全天循环的新风系统，一应俱全的学习用品以及免费提供的茶饮零食……近年来，共享自习室在全国各大城市火了起来，成为备考一族追梦路上的新根据地，也成为很多创业者的新宠。

美团发布的2020年《暑期教育行业复苏大数据报告》数据显示，截至今年7月底，共享自习室飙升为成人培训搜索增长率排名第一，较去年同期流量增长超过10倍。在很多行业因疫情进入低谷的当下，共享自习室为何如此火爆？能否实现可持续发展？

共享自习室越来越火

小巧又温馨的空间里，一排排座椅错落有致，坐满了专心看书的人，整个屋子里只能听到书本翻页的声音。

这是一家共享自习室。进入这间屋子的人，有正在准备考研、考公务员的大学生，有下班后为自己“充电”的职场人士，也有被家长送来做作业的中学生。他们每天花费50元到100元左右，就能为自己觅得一处安静的学习天地，如果办月卡、季卡、年卡，价格还能更优惠。

国内的共享自习室，最早在2014年成立于广州，之后开始在全国各个城市陆续出现，2019年全国新增付费自习室近千家。大众点评数据显示，目前沈阳、北京、上海、西安等城市的共享自习室均超过200家，其中沈阳已经有360多家，数量居全国第一。

这些自习室的设计布局大体相同。一两百平方米的空间里，设有几十个座位，并根据不同人对环境的不同需求作了简单划分，比如类似图书馆的开放式书桌和用隔板隔开的独立暗格，以及“键鼠区”和“静音区”等。每个桌子上都有插座和台灯，并设立了独立储物柜。自习室内还设有休息区，另外还提供耳机、打印机、充电宝等常用设备。

一家共享自习室的管理人员告诉记者，虽然防疫期间停业2个月，但重新开业后自习室客流稳定，上座率能达到70%，晚上和周末人相对较多，其他时间相对宽松一些。

“寻求自己的独立空间”

“在家里根本没法学习。”正在为求职考试作准备的黄涵告诉记者，最近她每天都会来自习室学习，“共享自习室的学习氛围比家里好，装修、光线、环境都很舒服，在这里学习效率高。”

过去，黄涵也曾到周边学校“蹭”自习室，或去公共图书馆学习。然而，防疫期间很多学校都封闭了，“离我家最近的图书馆根本预约不上”，她只好开始“花钱买座位”，好在共享自习室一小时10块钱左右的收费让她觉得“还能接受”。

北京元气自习室创始人陈苏明告诉记者，自己最初就是因为要学习找不到自习室，后来萌生了创办共享自习室的想法。

分析人士指出，受新冠肺炎疫情冲击，全球宏观经济下行压力加大，企业大幅裁员，而中国应届毕业生数量不断增长，面对严峻的就业形势和就业压力，考研、考证成为提升自我竞争力的重要方式。数据显示，中国研究生报考人数逐年攀升，2020年共有341万人报考研究生，但全国平均每43.9万人共用一座图书馆，公共自习空间不能满足社会需求。正是公共资源供给不足催生了中国共享自习室的发展。

除了满足学习需求，自习室还满足了人们对私密空间的渴望。艾媒咨询调查数据显示，43.2%的消费者去共享自习室的主要目的是为寻求属于自己的独立空间。对此，黄涵深有感触：“在自习室会感觉到心安，能不受干扰地去全身心投入一件事，在这里能真正做自己。”

探索智能经营模式

“现在竞争太激烈了。”陈苏明告诉记者，过去元气自习室是附近两栋写字楼里唯一的共享自习室，最近楼里又新开了4家，分流了不少客户。

记者调查了解到，现阶段共享自习室主要采取预收会员费的盈利模式，但也有不少创业者正在探索多元的经营方式：深圳专壹自习室利用自习室平台搭建了“青年人成长生活圈”，通过电影分享、读书沙龙、花艺课堂等增量服务，提高用户黏性；上海黑族自习室在防疫期间为会员延期，并创建了会员微信打卡群，提供线上“云督导”，积累口碑；郑州早晚自习社推出“24小时无人模式”，拉长营业时间，降低人力成本……

艾媒咨询分析师认为，目前共享自习室存在同质化严重等问题，未来，可以根据用户需求细分市场，开展跨界经营、共享空间联营等，通过智能化和社区化降低经营成本，探索多种盈利模式，实现行业的良性发展。

快速发展的自习室也带来新的管理问题。目前自习室大多分布于写字楼或居民住宅区，部分自习室存在消防等安全隐患。对外经济贸易大学数字经济与法律创新研究中心执行主任许可认为，要维护行业持续健康发展，需要有关部门加强监管，通过提前备案、完善社会信用评价机制等手段，保护消费者的合法权益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)