人民网>>财经

风波不断 泡泡玛特“盲盒经济”痛点待破

赵述评 蔺雨葳

2020年12月29日08:15  来源：北京商报
 

　　风口浪尖的泡泡玛特需要思考明天的市场在何处。12月28日，泡泡玛特首次对连日来饱受质疑的盲盒经济作出回应，并表示会加强监管。想要将盲盒经济乃至潮流玩具市场走长远，泡泡玛特才刚刚起步，线上渠道匮乏的体验感、较低的竞争门槛以及同质化产品，都是需要突破的痛点。

　　没有入局门槛

　　泡泡玛特凭借“盲盒经济”这张入场券在潮玩领域显露锋芒，但想仅靠这一张牌打完全局似乎也难以实现。据数据预测，中国潮流玩具市场在未来3年将达到千亿规模，而泡泡玛特作为中国潮流市场的先入局者，招股书中显示其所占市场份额也仅有8.5%。

　　想要争夺可见的市场空间，泡泡玛特先要过了市场对模式有所质疑的这一关。面对蜂拥而至的后入局者以及当前捋不清的盲盒市场乱象，泡泡玛特有意理顺盲盒市场与潮流玩具市场。连日来，盲盒消费一直多方声讨，新华社发文指出“盲盒热”所带来的上瘾和赌博心理也在滋生畸形消费，还呼吁监管部门应进一步规范盲盒经营模式。受此影响，与盲盒沾边的泡泡玛特，其股价应声下跌，盘中股价一度跌逾16%，市值蒸发近120亿港元。

　　盲盒如何面对监管？“盲盒不是不成熟的商业模式，因为有不认识的品牌将贵金属、碎钻等做成盒子，他们更偏赌博，才扰乱了市场。”泡泡玛特首席运营官司德在回答北京商报记者提问时说，也间接表示不是泡泡玛特这类品类引发消费者的赌博心理，泡泡玛特更希望监管介入，清肃行业发展。

　　和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏直言：“泡泡玛特保持在资本市场的高估值，其实挑战是极大的，目前来看，这种估值存在泡沫，很快泡泡玛特就会进入到泡沫的挤压期。”

　　泡泡玛特股价下跌的同时，竞品的不断发展也在给其施压。用盲盒做潮玩的商业模式，看起来可复制性较强，司德表示：“盲盒市场没有门槛，但潮流玩具有。设计师持续的创新能力、渠道搭建、数字化能力、供应链完成程度都会影响泡泡玛特的长远发展。”即便如此，盲盒市场里新品发售的速度依旧应接不暇，toptoy开业当天发布了52个IP及潮玩品牌，与200多家工作室和设计师建立了合作关系。

　　想要保持长久的战斗力，泡泡玛特这样的企业在用盲盒敲开市场后，有必要拓宽品类并扩大IP的影响力，司德告诉北京商报记者：“泡泡玛特正在不断发展除盲盒以外的其他品类，每年会推出上百款非盲盒类的产品，如手办、真人模型等。”对于除盲盒以外产品的推广，司德表示：“我们不缺营销推广，缺的是货量。”

　　线上缺乏体验感

　　线下实体店的确是潮流玩家的驻扎地，但没有人想放弃广阔的线上市场。如今的泡泡玛特正在依靠阿里的各项资源，想要早一步催熟线上市场。泡泡玛特也正在寻求阿里数字化输出的能力，司德直言，数字化能让泡泡玛特加深对现在用户的理解，了解用户画像，促使产品决策更为精准。在他看来，阿里提供的线上资源，更多的是在做流量的倾斜，为泡泡玛特提供门店和贩卖机难以触达的市场。

　　然而从线下移步线上的过程却也不是这么简单。“线上经营的角度与线下的确是存在差异的，线上的广告流量成本相对来说是更高的，线下实体店往往都开在目标受众喜爱逛的商场中，商场的客流本身就提供了很好的广告宣传作用。”司德表示。

　　此外，线上购物难以带给消费者线下实体店购物氛围，这也是泡泡玛特发展线上业务的一大难题。线下实体店是传播品牌的直接渠道，实体店也更容易制造氛围，刺激消费。相较于此，营造氛围并不是线上渠道的强项，这也意味着要让盲盒的体验打折。

　　“泡泡玛特更注重线下市场。”司德公开的数据显示，泡泡玛特线上与线下销售量比重分别为1∶2，对各个渠道的销量没有明确的划分。

　　即便是泡泡玛特得心应手的线下市场，竞争也越发凶狠。名创优品旗下新品牌toptoy也在广州开设亚洲最大线下潮玩集合店，试营业三小时销售额达15万；酷乐潮玩等线下潮玩集合店也在不断冲击着泡泡玛特的地位。名创优品、酷乐潮玩等是零售属性更强的品牌，对于这些零售店来说，从自己擅长的线下布局和高周转入手，一定程度上争夺了潮玩盲盒的潜在用户。

　　同质化有待破局

　　无论是盲盒还是潮流玩具，各品牌之间的产品总是极为类似。北京商报记者在多家盲盒店铺中看到，不少品牌一窝蜂地以娃娃为主角，开发出的产品缺乏明显辨识度，“跟风”现象也十分明显。迎合市场或许会产生短时间的效益，但长期来看却会导致产品同质化的难题。

　　“我们会将电商提供的数字化数据、用户画像数据反馈给设计师做参考，但我们也告诉设计师市场反馈不需要照单全收，因为完全以市场为导向会导致产品出现同质化问题。”司德称。

　　实际上，个性化设计是潮玩市场玩家的“护城河”，设计师天马行空的构想和市场上能够流通的商业运营之间，其实存在着矛盾。当电商倡导的数字化、反向定制与设计师构想碰撞时，找到平衡点就显得至关重要。

　　“在产品的同质化问题上，泡泡玛特还应继续提高产品的IP化。要有很强的创作和研发能力。而盲盒市场的同质化也可能会导致价格的逐渐走低，因为盲盒本身的利润是非常高的，现在有一部分的盲盒品牌价格已经较低了。未来泡泡玛特可能也需要推出一些相应的低价产品来面对竞争对手。”文志宏表示。

　　潮流玩具市场的前景在哪？市场想让盲盒市场冷静下来，找到可以长期发展的路径。泡泡玛特表示未来将会加大数字化的发展。据了解，在线下选址方面，泡泡玛特将借助阿里的数字化看到商圈周边的用户画像，对泡泡玛特开店和投入贩卖机有一定的帮助。不过，数字化的颗粒度目前并不能过于细化，“数字能缩小到一个商圈，如果说数字化能让泡泡玛特的选址精准到楼层、点位就有点不现实了”。司德直言。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved