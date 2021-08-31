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第二轮第四批中央生态环境保护督察组已全部实现进驻

2021年08月31日19:02 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （王仁宏）据生态环境部消息，8月31日，中央第三生态环境保护督察进驻动员会在武汉召开，至此第二轮第四批中央生态环境保护督察组（共7组）已全部实现督察进驻。

根据安排，督察组督察进驻时间为1个月。进驻期间，各督察组将分别设立专门值班电话与邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报。督察组受理举报电话时间为每天8:00—20:00。

吉林省

进驻日期：2021年8月26日—9月26日

专门值班电话：0431-83112369

专门邮政信箱：吉林省长春市A065号邮政专用信箱

山东省

进驻日期：2021年8月26日—9月26日

专门值班电话：0531-82960131

专门邮政信箱：山东省济南市A083号邮政专用信箱

湖北省

进驻日期：2021年8月31日—9月30日

专门值班电话：027-68881984

专门邮政信箱：湖北省武汉市A104信箱

广东省

进驻日期：2021年8月27日—9月27日

专门值班电话：020-83187732

专门邮政信箱：广东省广州市第A125信箱

四川省

进驻日期：2021年8月26日—9月26日

专门值班电话：028-60595133

专门邮政信箱：四川省成都市A372号邮政信箱

中国有色矿业集团有限公司

进驻日期：2021年8月26日—9月26日

专门值班电话：010-64925809

专门邮政信箱：北京市朝阳区A02909信箱

中国黄金集团有限公司

进驻日期：2021年8月26日—9月26日

专门值班电话：010-55605920

专门邮政信箱：北京市西城区A03406信箱

(责编：王仁宏、高雷)

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