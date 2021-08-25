人民网北京8月25日电 （赵超）据工信部网站消息，近期，工信部重点针对APP违规索取权限、开屏弹窗信息骚扰用户等问题进行了“回头看”，对仍存在问题的APP（2021年第6、7批）进行了公开通报。各通信管理局按照统筹部署，积极开展APP技术检测。 截至目前，尚有67款APP未按时限要求完成整改。

依据《网络安全法》等法律要求，工信部组织对这67款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理，并加强举一反三，避免同类问题反复出现。

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