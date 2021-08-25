人民网北京8月25日电 （赵超）据“工信微报”消息，工信部24日在“回应民声”栏目中表示，自2021年1月起，在全国范围内开展为期一年的互联网适老化及无障碍改造专项行动，其中，针对视力障碍人士，网站和移动互联网应用（APP）完成改造后，将与读屏软件做好兼容，切实解决“验证码”操作困难、按钮标签和图片信息不可读的问题。158家与各类障碍群体基本生活密切相关的网站和APP已列入首批改造名单，按计划将于2021年底完成改造。

去年年底，工信部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》（以下简称《方案》），决定自2021年1月起，在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。重点工作包括开展互联网网站与移动互联网应用（APP）适老化及无障碍改造、开展适老化及无障碍改造水平评测并纳入“企业信用评价”、授予信息无障碍标识及公示工作等三方面7项具体内容。

《方案》指出，当前，我国公共服务类网站及移动互联网应用（APP）无障碍化普及率较低，适老化水平有待提升，多数存在界面交互复杂、操作不友好等问题，使得老年人不敢用、不会用、不能用；普遍存在图片缺乏文本描述、验证码操作困难、相关功能与设备不兼容等问题，使得残疾人等群体在使用互联网过程中遇到多种障碍，面临“数字鸿沟”。

《方案》提出，开展互联网主要行业网站适老化及无障碍改造。紧密结合老年人、残疾人等群体的实际需求，对《工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联信管〔2020〕146号）中提出的与老年人、残疾人等群体工作、生活密切相关的公共服务类网站开展适老化及无障碍改造。首批优先推动国家相关部委及省级人民政府、残疾人组织、新闻媒体、交通出行、金融服务、社交通讯、生活购物、搜索引擎等8大类、共115家网站进行改造。中国互联网协会协助基础电信企业及网站接入服务商加快互联网无障碍服务体系建设，持续推动互联网信息无障碍环境建设健康发展。

《方案》要求，开展老年人、残疾人常用移动互联网应用（APP）的适老化及无障碍改造。立足老年人、残疾人的实际生活体验，丰富满足其需求的移动互联网应用种类和功能，对《工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》中列出的移动互联网应用十大领域、注册用户数超过5000万人、同类产品中市场份额排名前5名的APP进行适老化及无障碍改造。首批优先推动新闻资讯、社交通讯、生活购物、金融服务、旅游出行、医疗健康等6大类、共43个APP进行适老化及无障碍改造。中国信息通信研究院协助各互联网企业，在开发设计移动互联网应用（APP）的过程中落实信息无障碍有关标准的要求，并将无障碍优化纳入产品及服务的日常维护流程。

对于互联网网站和APP适老化及无障碍改造，《方案》明确了具体要求：

针对老年人：推出更多具有大字体、大图标、高对比度文字等功能特点的产品。鼓励更多企业推出界面简单、操作方便的界面模式，实现一键操作、文本输入提示等多种无障碍功能。提升方言识别能力，方便不会普通话的老人使用智能设备。

针对视力障碍人士：推动网站和手机APP与读屏软件做好兼容，解决“验证码”操作困难、按钮标签和图片信息不可读的问题。推动企业设计研发智能导盲技术和功能。

针对听力障碍人士：鼓励互联网产品内容信息加配字幕，提高与助听器等设备的兼容性。推动企业提供在线客服等其他可替代电话客服的服务方式。

针对肢体障碍人士：引导网站和手机APP支持自定义手势，简化交互操作，推出更多贴合肢体障碍群体需求特点的互联网应用。

此外，针对当前互联网应用中强制广告较多，容易误导老年人的问题，互联网网站和手机APP完成改造后的适老版、关怀版、无障碍版本，将不再设有广告插件，特别是付款类操作将无任何诱导式按键，以便各类特殊群体方便、安全地使用。

另据了解，为牢固树立以人民为中心的发展思想，把“我为群众办实事”实践活动落细落实，工信部政务新媒体“工信微报”特开设“回应民声”栏目，以回应群众关切，把人民群众关心的事情办实办好。

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(责编：赵超、吕骞)