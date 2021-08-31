人民网北京8月31日电 （黄盛）以无抵押、无担保、低利息为噱头，诱使被害人登录或者下载虚假贷款网站或APP，继而骗取转账汇款；

冒充公检法部门工作人员，声称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪，要求被害人转账销案，之后提供所谓“安全账户”，要求被害人汇款，从而实施诈骗；

在交友软件或在平台上，诱导被害人在他们自制的平台进行投资，并通过后台操作让被害人小赚几笔。随后诈骗分子谎称掌握网站漏洞，诱导被害人加大投资，从而实现诈骗；

……

近年来，随着电信网络的迅速发展，金融电信网络诈骗也时有发生。一条陌生短信、一个诈骗电话、一个APP平台软件、一条未知链接，都有可能让广大人民群众的“钱袋子”受到损失。如何识别金融电信网络诈骗中的连环圈套？在今年9月正式启动的2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性消费者 争做金融好网民”活动期间，中国人民银行、银保监会、证监会、国家网信办四部委将持续联合开展金融知识宣传教育活动，做好金融安全防范教育，帮助广大人民群众守住“钱袋子”。

下面，人民银行教您识破金融电信网络诈骗中的连环圈套：

资料来源：中国人民银行微信公众号

(责编：王仁宏、高雷)