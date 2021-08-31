人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

金融知识普及月：识破金融电信网络诈骗中的连环圈套

2021年08月31日19:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月31日电 （黄盛）以无抵押、无担保、低利息为噱头，诱使被害人登录或者下载虚假贷款网站或APP，继而骗取转账汇款；

冒充公检法部门工作人员，声称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪，要求被害人转账销案，之后提供所谓“安全账户”，要求被害人汇款，从而实施诈骗；

在交友软件或在平台上，诱导被害人在他们自制的平台进行投资，并通过后台操作让被害人小赚几笔。随后诈骗分子谎称掌握网站漏洞，诱导被害人加大投资，从而实现诈骗；

……

近年来，随着电信网络的迅速发展，金融电信网络诈骗也时有发生。一条陌生短信、一个诈骗电话、一个APP平台软件、一条未知链接，都有可能让广大人民群众的“钱袋子”受到损失。如何识别金融电信网络诈骗中的连环圈套？在今年9月正式启动的2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性消费者 争做金融好网民”活动期间，中国人民银行、银保监会、证监会、国家网信办四部委将持续联合开展金融知识宣传教育活动，做好金融安全防范教育，帮助广大人民群众守住“钱袋子”。

下面，人民银行教您识破金融电信网络诈骗中的连环圈套：

资料来源：中国人民银行微信公众号

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
金融知识普及月：识破金融电信网络诈骗中的连环圈套
　　人民网北京8月31日电 （黄盛）以无抵押、无担保、低利息为噱头，诱使被害人登录或者下载虚假贷款网站或APP，继而骗取转账汇款； 冒充公检法部门工作人员，声称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪，要求被害人转账销案，之后提供所谓“安全账户”，要求被害人汇款，从而实施诈骗； 在交友软件或在平台上，诱导被害人在他们自制的平台进行投资，并通过后台操作让被害人小赚几笔。随后诈骗分子谎称掌握网站漏洞，诱导被害人加大投资，从而实现诈骗； …… 近年来，随着电信网络的迅速发展，金融电信网络诈骗也时有发生。…
第二轮第四批中央生态环境保护督察组已全部实现进驻
　　人民网北京8月31日电 （王仁宏）据生态环境部消息，8月31日，中央第三生态环境保护督察进驻动员会在武汉召开，至此第二轮第四批中央生态环境保护督察组（共7组）已全部实现督察进驻。 根据安排，督察组督察进驻时间为1个月。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部