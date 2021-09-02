人民网记者 余璐 王震

2020年中国国际服务贸易交易会。人民网记者 翁奇羽摄

金秋9月，服贸盛会。时隔一年，中国国际服务贸易交易会再次如期而至。北京国家会议中心、首钢园区同步开启，场馆升级，欢迎海内外客商共赴“北京之约”。

“继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。”“共同致力于消除‘数字鸿沟’，助推服务贸易数字化进程。”“积极寻求发展利益最大公约数，不断做大‘蛋糕’。”2020年9月4日，在2020年服贸会全球服务贸易峰会上，习近平主席向世界宣示了同各国深化合作、凝聚共识，携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来的初心和愿景。

在新发展格局下，推进新一轮高水平对外开放是应有之义。从诞生于2012年的京交会到如今成为中国三大对外开放展会平台之一的服贸会，一项项对外开放新政策、新措施络绎发布，一批批交易意向、成果相继达成……中国正用实际行动，坚定不移扩大对外开放之门，谱写中国开放、世界机遇的新篇章。

服务贸易“成绩单”亮眼 精彩仍在继续

服务贸易是衡量一个国家经济现代化和经济国际化水平的重要标志之一。“十三五”时期，我国服务进出口累计达到了3.6万亿美元，比“十二五”时期增长了29.7%，全球服务贸易第二大国地位进一步巩固，交出了一份亮眼的“成绩单”。

去年服贸会，来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，举办了覆盖服务贸易全部12大领域的展览展示和190场论坛及洽谈活动，共发布权威发布类成果97项、联盟平台类成果19项、首发创新类成果99项、签订协定协议类成果240项。

无人驾驶小巴为宾客提供接驳服务；会浇花、瑜伽、踢球的智能机器人惊艳亮相；云游戏、AR演唱会吸引年轻人纷纷驻足；隔空挥一挥手就能看到试衣效果的“魔镜”，服贸会上无处不在的智能化气息扑面而来。

在成果发布厅，服贸会正在成为全球客商寻找商机、各类企业展示实力的新舞台。从9点开始，几乎每半个小时都会举行一场活动，既有新品发布，也有合作签约。

“去年的服贸会，是新冠肺炎疫情后中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，受到全球的广泛关注，体现了‘全球服务、互惠共享’的大国担当。”优必选科技首席品牌官谭旻说，今年全球疫情形势依旧严峻，智能技术将发挥更大作用，不仅催生出众多新型服务贸易模式，也为数字经济的进阶迭代注入了新动力。

“服贸会作为中国对外开放的重要窗口，在多个行业都有很强的吸引力和影响力，对于参展企业本身来说就是一种认可。”驭势科技品牌市场总监张晓丹说，服贸会是为企业提供交流合作的重要平台，企业发展绝不是“闭门造车”式的，特别是对于科技创新企业而言，技术迭代的速度日新月异，更需要保持开放和拥抱合作的态度。

9月2日至7日，2021年服贸会以“数字开启未来、服务促进发展”为主题，再次搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。

展会规模进一步拓展“朋友圈”越来越大

“今年上半年我国服务业增加值达到了29.6万亿元，占国内生产总值比重从去年的54.5%提升到了55.7%，为服务贸易高质量发展提供了强大的产业支撑。”

“我国连续4年缩减了外资准入负面清单，出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，我国在原有加入世贸组织承诺开放100个服务部门的基础上，新增承诺了22个服务部门，中国开放的大门越开越大。”

在8月27日国新办举行的新闻发布会上，一组来自商务部的最新数据，展现着我国加快构建新发展格局，超大规模市场优势进一步强化的强劲动力。

记者了解到，今年服贸会将举办“2021年中国电子商务大会”“服务贸易开放发展新趋势”等5场高峰论坛以及100余场论坛会议和推介洽谈活动。来自153个国家和地区的1万余家企业、全球的186位境内外重要嘉宾将以线上或线下的方式参会，围绕服务贸易高质量发展、开放合作、数字新生态、振兴世界旅游等开展交流，对全球服务贸易战略性、结构性问题进行深入研讨。

与去年相比，今年服贸会有哪些亮点？

北京市投资促进服务中心主任、北京市商务局副局长孙尧表示，自今年起，服贸会将在国家会议中心和首钢园设置“双会场”，这在服贸会历史上是第一次体现了服贸会的创新发展和辐射带动作用。打造的特色场馆群，为服贸会注入新活力、新动能。

“国际参与度进一步提升，服贸会的‘朋友圈’越来越大。”北京市人民政府副市长杨晋柏表示，今年吸引了更多境外国家和地区的境外及驻华机构线上或线下办展办会，参与展会的世界500强和行业龙头企业占比48%，国际化率近30%，占比均超过上届水平。

“充分展示数字化发展的新趋势，也是今年服贸会的一大亮点。”孙尧谈到，今年服贸会首次设置了数字服务专区，以展示各领域最新技术应用成果。同时，今年服贸会对线上平台进行升级改造，共改进或升级了近40个功能点，提升了承办机构、参展商、观众的用户体验，充分利用线上空间无限、可拓展的特性，打造永不落幕的服贸会。

坚定不移扩大对外开放 创造开放发展的新机遇

当今世界正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球经济面临严峻挑战。助力服务业开放合作成为推动发展的重要力量。

从广交会的“中国制造”到进博会的“中国市场”，再到服贸会的“中国服务”，中国坚定不移扩大对外开放的足音，铿锵有力。

商务部副部长王炳南表示，今年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，在全球新冠肺炎疫情形势依然严峻复杂、国内疫情形势仍有反复的背景下，如期举办2021年服贸会具有特殊的重要意义，彰显了我国推动高水平开放的信心决心，体现了我国支持全球抗疫合作、推动世界经济贸易复苏的大国担当。

“服贸会是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型展会和交易平台。举办服贸会将更好地促进国内国际双循环，激活服务贸易增长动能，助力加快构建新发展格局。服贸会将聚焦服务业和服务贸易，凝聚各方促进服务贸易开放发展的共识，以务实行动创造开放发展的新机遇。”王炳南说。

据悉，本届服贸会期间将发布《中国服务贸易发展报告2020》《世界旅游城市发展报告》《中国工业互联网产业经济白皮书》等30余项报告、标准及指数。同时，还将在物流采购、粮食供应链、生态环境等行业成立国际公共采购联盟、粮食供应链联盟、生态可持续发展联盟等10余个联盟、智库及平台。

作为全球首个服务贸易领域综合型展会，今年的服贸会将会带来哪些期待？

商务部服务贸易和商贸服务业司司长陈春江表示，2021年服贸会以“数字开启未来、服务促进发展”为主题，就是顺应全球经济数字化、网络化、智能化的发展趋势，全面展示新技术、新模式、新业态和新成果。搭建全球数字贸易交流、展示和交易平台，助推数字经济和数字贸易高质量发展。

“今年服贸会期间，我们将继续开展线上金融服务展，打造参展商足不出户轻松布展、观众随时随地观展的高效便捷体验。”北京市地方金融监管局副局长王颖表示，今年的线上金融服务展不仅强化了虚拟视觉体验效果，还将令线上观众体验身临其境的视觉感受。

张晓丹表示，作为汽车科技领域的代表，驭势科技对今年服贸会上科技企业的亮相和成果展示充满期待，驭势科技将依托服贸会这个对外开放的重要窗口，保持开放和拥抱合作的态度，实现新进步。

谭旻谈到，全球新冠肺炎疫情形势依旧严峻，智能技术将发挥更大作用，不仅催生出众多新型服务贸易模式，也为数字经济的进阶迭代注入了新动力。在今年的服贸会上，优必选科技将向世界展示中国AI机器人为全球用户提供的先进智能服务，助力全球疫情防控和生产生活秩序恢复。

“我们十分期待与更多伙伴深入交流，开展合作，给中国用户带来更多超越期待的产品。”爱普生（中国）有限公司总裁深石明宏说，今年我们在服贸会上将重点展出爱普生微生态安全文印闭环解决方案，能够帮助客户完成办公室内的“循环经济”，轻松为用户提供更加节能减排的使用体验，从打印“源头”实现绿色环保。

高通中国区董事长孟樸也表示，5G商用短短两年来，高通与中国合作伙伴一起见证并参与了5G在中国的规模化拓展，5G与各个产业的加速融合也带动了更多创新应用。高通将积极推动跨产业协作模式，促进5G赋能千行百业，助力中国产业数字化转型升级。

随着2021年服贸会的大幕开启，中国坚定开放之姿，将再次携手各国共同促进服务贸易繁荣发展，为全球服务贸易繁荣发展贡献更多的智慧和力量，以更高水平开放推动建设开放型世界经济，共同迎接世界更加美好的未来。

(责编：李楠桦、高雷)