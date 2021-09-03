谭浩俊

原标题：别让中介平台成为租房“烦恼源”

“一个城市，青年人有希望，城市才有未来；对于国家来讲，青年人有了希望，国家才有未来。所以，解决青年人、新市民住房问题是各级政府的职责所在，也是提高城市竞争力和可持续发展的必然要求。”

8月31日，国新办举行“努力实现全体人民住有所居”新闻发布会。住房和城乡建设部副部长倪虹表示，根据有关调查显示，现在在大城市有70%的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题。

让年轻人转变住房观念，健康的租房平台很重要。由于不少大城市的房价让年轻人感慨“要把全家的钱包掏空”，很多人也不愿背上沉重的房贷，租房已经成为多数大城市新市民和青年人的居住选择。

但是，从客观上看，租房市场存在的乱象，又时常让年轻人犹豫不决，充满担忧和疑虑。近年来，有关租房平台的负面新闻不断，除一些小型平台陷入资金链断裂、“跑路”等传闻之中，一些规模较大的租房平台，也会出现问题。比如，前段时间蛋壳公寓“爆雷”，就在租房市场掀起了不小的风浪。

租房市场出现的问题，与资本的疯狂进入和投机者众多，是密不可分的。由此带来了租房市场的激进扩张和无序发展，特别是少数租房平台为了垄断租房市场、控制租房价格，在存量文章没有做好、保障性租赁房还严重缺乏的情况下，以“高收低租”手段控制租房资源。

必须看到，要“高收低租”，就必须有充足的资金实力保证，有强大的资本做后盾。这一需求，也给了资本进入以更大空间。于是，租金贷等不规范现象出现了，预收租金的时间跨度也在不断扩大。为了让租金贷等问题不暴露，不少租房平台还会千方百计地隔断租房者与房东之间的信息沟通，从而让风险不断积聚，矛盾不断加剧。一旦资金链断裂，就很容易出现“爆雷”现象。

租房平台出现的问题，事关年轻人的住房安全感，也影响着他们对租房的态度和认识。要解决这一问题，一方面要加强对现有租房平台的有效监管，比如限制预收租金额度和时长，规范涨价幅度，将资金池纳入专门账户，防止预付租金被挪为他用等。

另一方面，由政府牵头，做好保障性租赁房的增量供应，也极为必要。在“居者有其屋”的问题上，新加坡的经验值得借鉴。在新加坡，八成居民居住在政府提供的组屋中。如此一来，居民的住房问题就不会成为显著社会问题，年轻人的租房选择也会非常自然而主动。因此，政府应加大保障性租赁房建设，充分开发闲置的住房、库存房、空置房等，通过一定的政策手段和购买行为，将其转化成保障性租赁房，从而给年轻人更多选择。

与此同时，有必要建立公信力更强的国有租赁房平台，盘活好存量。近日，杭州市住房保障和房产管理局对其二手房交易监管服务平台进行了升级，新增了“个人自主挂牌房源”功能。这也被舆论看作是弱化甚至替代房屋中介的一项举措。

既然二手房交易能够由政府设立的交易平台来完成，是否也可以考虑由政府搭建房屋租赁交易平台呢？如果一座城市有一家或几家政府搭建的租赁平台，对房源信息进行科学、有序管理，那么年轻人租房时就会心里更有底，不必担心租房时遇到的“一千零一个坑”了。政府住房租赁平台的搭建，也能倒逼其他住房租赁平台规范与有序运营。

在大城市中，住房应该是给年轻人带来温暖感、安全感的地方，而不是分散其大量时间、精力去“避坑”的烦恼源。规范现有租房中介平台，探索由政府搭建的新型住房租赁平台，应成为下一步的努力方向。

(责编：赵超、陈键)