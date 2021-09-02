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证监会负责人就深化新三板改革设立北京证券交易所答记者问

2021年09月02日20:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者王震）据证监会9月2日消息，证监会负责人就深化新三板改革设立北京证券交易所答记者问。证监会表示，深化新三板改革，设立北京证券交易所，是实施国家创新驱动发展战略、持续培育发展新动能的重要举措，也是深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容，对于更好发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展具有重要意义。

证监会指出，中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用。证监会将坚持稳中求进，坚持市场化、法治化方向，统筹协调多层次资本市场发展布局，推动健全资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台，努力建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，更好服务实体经济高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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