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财政部公布服贸会享受税收优惠政策的进口展品清单

2021年09月02日17:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，日前，财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于中国国际服务贸易交易会展期内销售的进口展品税收政策的通知》（以下简称《通知》），并公布中国国际服务贸易交易会享受税收优惠政策的进口展品清单。

《通知》称，对服贸会每个展商在展期内销售的进口展品，按清单规定的数量或金额上限，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。其中，清单所列1-5类展品，每个展商享受税收优惠的销售数量不超过列表规定；其他展品，每个展商享受税收优惠的销售金额不超过2万美元。

中国国际服务贸易交易会享受税收优惠政策的进口展品清单。来源：财政部

根据《通知》，享受税收优惠的展品不包括烟、酒、汽车、列入《进口不予免税的重大技术装备和产品目录》的商品、濒危动植物及其产品，以及国家禁止进口商品。

此外，对展期内销售的超出附件规定数量或金额上限的展品，以及展期内未销售且在展期结束后又不退运出境的展品，按照国家有关规定照章征税。

《通知》适用于2021年至2023年期间举办的服贸会。 

(责编：王震、高雷)

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