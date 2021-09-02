人民网北京9月2日电 （记者许维娜）“2021动漫游戏产业发展国际论坛”（以下简称“动漫论坛”）将于9月7日在北京朝林松源酒店举办。本届论坛以“动漫游戏新场景、新模式、新业态”为主题，分别设置动漫游戏产业发展国际论坛、闭门会议——动漫游戏产业座谈会、IP跨界合作展三大板块。

据了解，动漫游戏产业发展国际论坛自创办以来，紧贴发展现状、解决行业痛点、探讨前沿趋势，已成为动漫游戏领域行业交流、产品推介、技术展示、信息交汇、漫迷互动、国际合作的重要品牌活动。

本届动漫论坛邀请市委宣传部、市文旅局、市广电局、市科委、中关村管委会、市文资中心等相关主管部门领导，与视听平台及相关企业代表，面对面进行座谈交流，着重探讨关于动漫、游戏、直播、电竞等数字内容相关政策以及针对企业的扶持，确保将好政策转化为好结果。同时，还将邀请动漫游戏企业领军人物、行业专家、以及爱好者等共同参与，共话动漫游戏产业新趋势、新思路，谋划新篇章。

为充分发挥北京作为全国“文化中心”的引领示范作用，促进动漫游戏产业国际化发展。本届动漫论坛邀请了来自多个国家和地区相关领域的知名企业家和学者，与国内企业家及学者展开深入交流，围绕“运用动漫游戏产业新场景、新模式、新业态加快国际化发展”为议题通过线上线下多种形式展开讨论。

除主论坛外，本届动漫论坛首次增加了IP跨界合作展，分别设置了IP展览展示区与合作洽谈区。IP展览展览区将展示与动漫游戏相关的科技文化项目，开设合作洽谈区为IP跨界合作洽谈提供条件支持，以帮助企业之间更好地开展交流。

据悉，本届论坛是中国国际服务贸易交易会的重要论坛活动之一，由北京市文化和旅游局、北京市国有文化资产管理中心、北京市文化创意产业促进中心、北京经济技术开发区管委会联合主办，北京动漫游戏产业协会承办。

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