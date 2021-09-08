人民网北京9月8日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，9月8日，国铁集团下属中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货公司）在深圳证券交易所主板成功挂牌上市，股票名称为“中铁特货”，代码为001213，每股发行价3.96元，累计发行4.4亿股。

国铁集团经营开发部负责人介绍，中铁特货公司成立于2003年，是国铁集团旗下重要的专业物流服务供应商，设有16家分公司、2家全资子公司和3个机械保温车辆段，营业网点遍布全国各地。公司依托现代化的铁路网，大力发展特种货物运输，已形成商品汽车、冷链和大件货物物流三大主营业务，为客户提供全程物流服务。

该负责人表示，中铁特货公司上市是国铁集团贯彻中央深化国企改革决策部署，落实国企改革三年行动方案，推动优质铁路资产资本化、股权化、证券化的重要举措，对于持续提高国铁企业治理体系和治理能力现代化水平，增强国铁物流企业核心竞争力，实现高质量发展具有重要意义。中铁特货公司此次募集资金17.6亿元，主要用于收购物流仓储基地、购置冷链物流专用车辆及设备、建设信息化平台，将有利于公司扩大商品汽车、冷链货物运输网络整体布局，提升特货运输能力和服务品质，不断扩大市场份额，提高企业经营质量和效益。

该负责人强调，铁路是典型的绿色交通工具，具有大能力、全天候、低成本和绿色低碳等优势，特别是在中长距离运输上优势明显，按照中央碳达峰、碳中和的目标要求，大力发展铁路特种货物运输，符合国家调整运输结构、推动绿色发展的宏观政策导向，符合现代物流业发展方向，具有广阔的市场空间。中铁特货公司上市后，将加快建设安全有序、专业高效、服务优质、布局合理并与其他运输方式有效衔接的现代物流服务体系，大力提升企业运输规模、服务水平、经营效益、管理能力和品牌竞争力，努力创造良好经营业绩，积极回报社会和股东，为我国铁路高质量发展贡献力量。

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