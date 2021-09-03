人民网记者 栗翘楚

“从28岁开始工作算起，家政服务员是我干过挣钱最多的职业。”面对记者的提问，结束一天工作的王红艳笑着回答。然而，这份灿烂的笑容背后，藏着一位普通劳动者的艰辛与奋斗。

2016年，王红艳离开辽宁阜新，开始了“北漂”生活。辗转两年，王红艳在找工作方面却不尽如意。当服务员时逢家人病重，无奈放弃了刚刚安稳的工作。

工作中的王红艳。人民网记者 栗翘楚摄

2018年，一个偶然的机会，王红艳在天鹅到家平台上，接到了保洁第一单，并得到客户的高度认可，这坚定了她从事家政服务行业的信心。尽管是一份陌生的工作，但用王红艳的话来说，这让她对在北京的生活和事业有了更多的期待和梦想。

2019年6月，国务院办公厅发布了《关于促进家政服务业提质扩容的意见》。《意见》提出，家政服务业作为新兴产业，对促进就业、精准脱贫、保障民生具有重要作用。同时，从提高家政从业人员素质、着力发展员工制家政企业、增加家政服务有效供给、改善家政服务人员从业环境等方面对行业作出规范引导。

近年来，随着家政服务业持续转型升级和规范化发展，经过三年工作历练的王红艳，也已经成为平台上的金牌保洁师，老客户的订单排得满满当当，工作日程处于饱和状态。

根据平台派单情况，王红艳每天工作5至8个小时，在每周单休的情况下，月收入最高可以达到8000多元。“我觉得这份工作挺适合我的，我本身就是一个爱收拾的人，入职天鹅到家后，专业培训老师还会教大家一系列的技巧，让工作效率更高。”王红艳说。

王红艳如今已成为家政服务平台的优秀员工。人民网记者 栗翘楚摄

对于家政服务工作，王红艳也有自己的心得。最重要的，要把客户家的活当成自己家的活儿来干，让客户看得见工作成果。同时，要了解客户需求，完成既定效果。

成绩的背后，离不开家人的支持。“关于保洁这份工作，我女儿认为虽然普通，但是也有它的意义，不仅提高了经济收入，也给很多家庭提供了便利。”王红艳说。

今年高考，王红艳的女儿以优异的成绩被西南政法大学录取。王红艳介绍说，这次很开心，能入选天鹅到家平台发起的“鹅宝计划”品牌公益项目。该项目是为在城市打拼的家政劳动者提供的一个助力子女教育的助学项目，为考上优质高校的家政劳动者子女颁发奖学金、提供劳动者入学假期等，从而减轻了平台劳动者的经济压力，还能够有假期送孩子一起去上大学。

疫情影响下，家政服务行业也受到了一定冲击，一些小型家政公司面临着经营困难等问题。“通过平台助力和自己的努力，我的收入和派单量并没有减少，我相信生活会越来越好。”王红艳说。

(责编：王连香、高雷)