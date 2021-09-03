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商务部副部长任鸿斌：八方面推动电子商务高质量发展

2021年09月03日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （记者何旭）9月3日，2021中国电子商务大会在国家会议中心召开。在开幕式上，商务部副部长任鸿斌表示，由商务部牵头，会同中央网信办、发展改革委共同编制的《“十四五”电子商务发展规划》将于近期正式出台。

任鸿斌表示，商务部将持续发挥电子商务在建设现代化经济体系中的重要作用，围绕扩大内需这个战略基点和扩大开放这一重要任务，努力成为服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要力量。

任鸿斌介绍，将重点做好以下八方面工作：一是深化创新驱动，塑造高质量电子商务产业；二是引领消费升级，培育高品质消费生活；三是推进商产融合，带动产业数字化转型；四是服务乡村振兴，带动下沉市场提质扩容；五是倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓发展；六是加强国际合作，引导规则和标准建设；七是推动效率变革，优化要素资源配置；八是统筹发展安全，深化电子商务治理。

(责编：王连香、高雷)

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