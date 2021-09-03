人民网北京9月3日电 （记者车柯蒙）今年2月，国家税务总局启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，有针对性地推出10大类30项100条具体措施，充分回应纳税人缴费人关切。

在“我为群众办实事”实践活动中，税务总局将影响办税缴费效率的“小事”作为解民忧的“要事”，精打细磨每一个流程环节，让办税缴费从“能办”走向“好办”。

过去纳税人申报几个税种就需要填写几张申报表，报表数量多、专业要求高。税务总局遵循“最小必要”原则，在满足征管需要的基础上，简并纳税申报。

记者梳理发现，查账征收企业所得税预缴纳税申报表简化后，98%的纳税人只需填一张表；财产行为税合并申报以及增值税、消费税分别与附加税费整合申报，让全国57.4万纳税人少填三分之二表单和三分之一数据项；重庆市税务局推出的“点即报”二期还能够自动计算7项税费申报数据，小规模纳税人只需点击确认即可完成申报。

与此同时，全联网全覆盖的电子退库，让退税到账平均用时压缩近1/3，小微企业普惠减免退税、留抵退税、个税汇算退税等政策得以更快兑现；优化整合后的出口退税信息系统减少约三分之一申报表单、五分之一数据项，整体申报效率提高30%，让出口企业资金周转大大加快。

随着商事制度改革的持续推进，符合即办条件的税务注销当场就能办结，即使资料没带齐也可以通过作出承诺获取“容缺办理”服务，一般流程注销办理时长则视业务类型压缩至5个、10个工作日。

进入信息社会，群众对政务服务的期待已经从“最多跑一次”上升到“一次不用跑”。

在“我为群众办实事”实践活动中，税务总局回应“少跑马路”之盼，持续拓展“非接触式”办税缴费业务范围，不断完善信息化、智能化办税缴费方式，“一次不用跑”已经覆盖绝大多数场景。

记者从国家税务总局了解到，企业“非接触式”办税缴费清单扩充到214项，其中203项可全程网上办，近90%的涉税事项、99%的纳税申报不用再“跑马路”。

在拥有上亿用户的个人所得税APP上，办理年度汇算简易申报平均只需1.7步、耗时仅3秒，2021年汇算清缴期开始以来，99%以上的纳税人通过这一应用完成了申报；社保费通道广泛进驻微信、支付宝、移动办税软件等平台，社保缴费完成“现场办”到“掌上交”的转变。

在集“导税+办税”“自助+他助”于一体的“云端办税服务厅”里，办事引导清晰明了，即使第一次使用也能很快找到需要的功能。在福建，纳税人网上办税遇到问题时，可以通过“税事远程帮”获得“手把手”的同屏辅导；在广东，嵌入办税功能的1.4万台银行智慧柜员机，让群众在家门口的银行就能自助办税缴费；在重庆，通过12366热线电话就能办妥25项涉税事项。

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