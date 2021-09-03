人民网北京9月3日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2021年8月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路247条，运营里程7970公里，实际开行列车264万列次，完成客运量17.9亿人次，进站量10.8亿人次，未发生运营安全责任事故。

据介绍，8月份，新增佛山市南海有轨电车1号线1条运营线路、运营里程9.4公里。受疫情影响，8月份48个城市完成客运量环比下降3.8亿人次、下降18%，但同比去年8月增长0.5亿人次、增长3%。8月份，南京地铁S1、S7、S9号线因疫情防控需要先后停运，并于8月26日恢复正常运营；郑州地铁因“7·20”特大暴雨灾害导致全线网停运，目前尚未恢复。总体上，城市轨道交通在做好疫情防控的同时，基本满足社会公众正常出行需要。

数据来自交通运输部。

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