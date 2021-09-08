人民网北京9月8日电 （记者孙博洋）2021年中国国际服务贸易交易会9月2日至7日在北京举行。在6日举行的“质量认证促进国际贸易论坛”上，市场监管总局副局长唐军表示，质量认证是市场经济中承担信用评价证明功能的现代服务业，为促进国际贸易发展发挥着重要作用。

论坛上，唐军在致辞中表示，中国质量认证将坚持“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展目标，进一步加大“放管服”改革，提高市场准入便捷度；进一步做优做强质量认证服务业，打造与全球产业链供应链紧密衔接的质量认证服务链；进一步提升国际合作互认水平，促进国际贸易畅通便利。

中国国际贸易促进委员会副会长柯良栋在致辞中表示，质量认证是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，是实现市场国际共治的有效手段之一，在消除贸易技术壁垒、推动经济全球化方面大有可为。围绕合格评定促进国际贸易便利化、推动服务贸易高质量发展，要大力宣传推广服务贸易相关国际认证制度，积极建设服务贸易机制平台，主动参与服务贸易相关合格评定技术研究制定。

据了解，截至目前，我国共有认证机构869家，累计颁发有效认证证书280余万张，获证组织突破80万家，连续多年位居全球第一。我国已加入21个合格评定国际组织，对外签署15份多边互认协议和124份双边合作安排，与包括东盟、欧盟、美国、俄罗斯、德国、日本、韩国、瑞士、沙特等国家和经济体建立了固定合作机制，为国内外企业提供国际化的合格评定服务，国际贸易交往的便利化程度显著提升。

论坛期间，市场监管总局发布“质量认证服务国际贸易便利化优良实践”成果。国际电工委员会（IEC）、国际认可论坛（IAF）、全球食品安全倡议( GFSI) 等国际组织以及国内外知名从业机构、工商企业的负责人发表主旨演讲。中国认证认可协会发起《合格评定促进国际贸易北京倡议》。论坛还就“合格评定服务企业走出去”“后疫情时代合格评定促进贸易便利化”“合格评定促进可持续发展”等议题进行了深入探讨。

(责编：孙红丽、吕骞)