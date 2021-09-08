人民网北京9月8日电 （记者许维娜）近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。

7日下午，绿色电力交易试点启动会在北京召开。记者了解到，这是继国家发展改革委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后，启动的首次绿色电力交易，共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。

其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域内成交电量10.37亿千瓦时。本次交易预计将减少标煤燃烧243.60万吨，减排二氧化碳607.18万吨。

有业内人士表示，此次绿电交易开启了我国绿电消费新模式，是以市场机制创新落实碳达峰、碳中和的重要举措。

为深入落实碳达峰、碳中和目标，建立有利于促进绿色能源生产消费的市场体系和长效机制，在国家发展改革委的指导下，国家电网公司、南方电网公司组织制定了《绿色电力交易试点工作方案》。

据介绍，绿电交易是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物的中长期交易。与一般电力交易不同，绿电交易后电能的环境价值同步完成交割，并提供可溯源的绿电消费认证。

国家电网公司董事长辛保安指出，建立绿色电力交易市场，开展绿电交易，一方面，能够通过市场机制，全面反映绿色电力的电能价值和环境价值，提升绿色电力产品的发电收益，有力促进新能源发展；另一方面，能够为电力用户购买绿色电力、实现产品零碳需求提供便捷可行的购买途径，有效满足用户的绿电消费意愿，形成良好的示范效应。

辛保安还表示，将从电网实际出发，大力推进电网互联互通和转型升级，着力提升系统灵活调节能力，全面促进电力中长期市场、现货市场、辅助服务市场等市场体系和市场机制建设，全方位服务新能源发展和新型电力系统构建。

记者了解到，来自上海的巴斯夫、科思创、施耐德、国基电子等多家行业企业签订了采购宁夏2022-2026年连续5年、总计15.3亿千瓦时光伏电量的重磅订单，完成全国绿电交易开市后的首批跨省跨区交易。

上海电力交易中心董事长王伟介绍，在绿电交易市场机制下，这些企业不仅能确保自2022年起用上绿电，还能获得官方认证，进而引领相关产业链的低碳转型。

“试点开展绿电交易，既能充分发挥市场作用，优化资源配置，激发供需双方潜力，加快绿色能源发展；也能更好地发挥政府作用，通过电力供给侧结构性改革，引导全社会形成主动消费绿色电力的共识。”上海市发改委副主任周强指出，未来绿色电力交易的不断扩大，将有助于上海碳排放的进一步降低，从而推动城市绿色转型和高质量发展。

而对于今后绿色电力交易市场的前景，各方也显示出充分的信心。参与此轮交易的企业普遍认为，绿电交易不仅为制造业企业加持“绿卡”，助力进入海外市场、增加国际竞争力提供了坚强后盾，也为信息、服务等行业承担社会责任、参与能源转型提供了广阔平台。

(责编：孙红丽、吕骞)