人民网记者 孙阳

8月20日14时33分，经过约6小时的出舱活动，神舟十二号航天员乘组密切协同，圆满完成出舱活动期间全部既定任务，航天员聂海胜、刘伯明安全返回天和核心舱，比原计划提前了约1小时，空间站阶段第二次航天员出舱活动取得圆满成功。

回望六十余载中国载人航天工程的发展历史，每一次这样重要的历史时刻，都凝聚着中国航天人对“星辰大海”的探索与跨越。而在这个伟大进程中，还有着无数默默无闻的奉献者和奋进者。

航天科工集团首席技师景凤霞，就是其中之一。

从事无线电装接工作的32年间，景凤霞在复杂印制板组件装联、高频电缆组件焊接、线缆敷设、整机装配以及特殊返修操作等方面深入钻研，先后荣获全国技术能手、航天基金奖、中央企业青年岗位技术能手、全国青年岗位技术能手、航天技能大奖等荣誉。2013年，以其名命名的技能大师工作室在航天科工集团第35研究所成立。

用景凤霞的话来说，我的32年职业生涯，有幸与中国载人航天事业一同成长。

景凤霞在表面贴装印制板组件焊接工作中。受访者供图

“大姐大”的柔情时刻

平时笑盈盈的景凤霞，在航天科工集团无线电装接领域可谓“大姐大”。

1988年，刚参加工作的景凤霞被师傅领进无线电装接的生产线，这一干，就是32年。期间，她出色完成了多种型号的研制和生产装配任务，同时，积极配合设计和工艺人员大胆创新，优化制作工艺。据了解，由她自主设计制作的多项工装作为正式工装投入使用，保证了产品的一致性，提高了工效近10倍，这些工装投入产线后，使部门电装生产能力提高约10%。

作为一名共产党员，景凤霞也时刻提醒自己发挥好党员的先锋模范作用，在工作中发扬传、帮、带精神，带领年轻人搞技术创新，研制高频电缆生产的专用设备。

2012年，因在载人航天工程中做出的突出贡献，景凤霞获得“全国技术能手”称号。那段时间，她带领着4名女职工组成了“巾帼小分队”，每天工作到深夜，虽然双眼已经通红、双手已经红肿，但她从未放弃“飞天梦”，通过精细操作、工艺优化与技术创新，保证了产品质量及可靠性，使载人航天工程γ高度控制系统国产化的重大项目获得成功，填补了我国此项技术空白。

景凤霞与她带领的“巾帼小分队”。受访者供图

而这位将32年时光献给生产一线的“大姐大”，还有个昵称叫“警长”，工作中的她不苟言笑，对工作“严”出了名。但在私底下，同事们仍然对她女性的感性和柔情印象深刻。提起“巾帼小分队”里不能回家陪孩子的妈妈，爱美却工作到双手红肿的年轻姑娘，她几次红了眼眶。

景凤霞说：“在一线，梦想离我们很近，我们可以用自己的双手来实现我们的梦想，是件特别光荣的事！”

一份可以分享的“工作秘籍”

谈起景凤霞，35所产品装调部的同事们总会以“兢兢业业”四个字来评价她，也总会提起她的“工作秘籍”。

深信“好记性不如烂笔头”的景凤霞，总会把工作中遇到的问题一一记在本上，长期以来，就形成了一沓工作笔记，被大家称为“工作秘籍”。

对此，她解释说：“这些活我干了多次，但是每一次干的时候还是要拿出笔记本翻一翻，看看这些数据是不是有需要更新的内容，保证手中的产品百分之百的可靠，不留下任何不确定因素。有时候人的记忆会出现偏差，一丁点的差错返修起来，可就不是一丁点的事了”。

工作时，她总会随时做笔记，把操作中的关键问题记录下来，并加以梳理、总结，以便培训和推广。组内成员说：“景师傅兢兢业业的工作态度，让我们感受到航天事业不是跟着感觉走，得跟着数据走。”

在担任电装组组长期间，景凤霞的班组整体技术水平显著提高，这个班组也获得院级“巾帼建功集体”称号。如今，在“景凤霞技能大师工作室”，她经常为本工种人员进行电子产品装联技术方面的知识培训，搪锡、成形、插装、手工焊接、波峰焊接、回流焊工艺……通过典型案例分析等形式，景凤霞将“秘籍”与更多同事分享，大大提升了操作者认识问题和解决问题的能力，在保证产品质量的同时提高了生产效率。

“景凤霞技能大师工作室”经常组织专业知识培训。受访者供图

在不耽误科研生产的情况下，景凤霞还积极参与电子装联专业标准的制定、电子装联专业培训教材编写与培训等方面的工作。由景凤霞担任主编、电子出版社出版的电子通信行业职业技能鉴定等级认定指导丛书——《广电和通信设备电子装接工》已全国发行。

兢兢业业，干好手中的工作，这就是景凤霞的秘籍。

不忘初心，怀揣梦想，这更是一位普通航天人的航天梦、强国梦。

32年来，景凤霞与众多航天一线工作者一样，用平凡的点滴汇成涓涓细流，传授着不平凡的思想、经验和理念，为一批又一批的一线工作者们树立起新时代的榜样。

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(责编：王连香、高雷)