人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）“将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元”是今年党中央、国务院进一步支持小微企业发展出台的重要政策之一。

为方便纳税人了解掌握、及时享受这项政策和服务举措，8月31日，国家税务总局推出“税务讲堂”网上公开课，税务总局货物和劳务税司副司长吴晓强围绕销售额、纳税期限、纳税申报和发票开具等问题，解读了小规模纳税人免征增值税政策。

吴晓强表示，小规模纳税人免征增值税政策中销售额的确定。据介绍，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元）的，免征增值税；合计月销售额超过15万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。适用差额征税的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策。

小规模纳税人的纳税期限该如何选择？对此，吴晓强表示，按固定期限纳税的小规模纳税人可以选择以1个月或1个季度为纳税期限，一经选择，一个会计年度内不得变更。其中，“一个会计年度”，是指1月至12月。纳税人在每个会计年度内的任意时间，均可以向主管税务机关提出申请，选择变更其纳税期限。纳税人一旦选择变更纳税期限后，当年12月31日前均不得再次变更。纳税人可以根据自己的实际经营情况选择实行按月纳税或按季纳税。

对于自然人出租房屋是否要缴纳增值税的问题，吴晓强介绍，《增值税暂行条例实施细则》第九条规定，其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过15万元的，免征增值税。这里的其他个人，指的是自然人。他举例说明：一位市民出租商铺，2021年7月初一次性收取半年租金84万元，分摊到每月未超过15万元（84/6=14万），可以享受免征增值税政策。

关于预缴增值税政策的适用问题，吴晓强表示，按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过15万元的，当期无需预缴税款。

小规模纳税人十分关心发票开具问题，对此吴晓强介绍，对于已经使用金税盘、税控盘等税控专用设备开具增值税发票的小规模纳税人，月销售额未超过15万元的，可以继续使用现有设备开具发票，也可以自愿向税务机关免费换领税务Ukey开具发票。吴晓强同时提醒全国的小规模纳税人，如果月销售额超过15万元，在2021年底前，还可以享受“适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税”的政策。

吴晓强表示，税务部门将积极开展精准化政策辅导，不折不扣落实各项扶持小微企业发展的税收优惠政策，确保税收优惠红利直达市场主体，进一步激发小微企业发展活力。

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