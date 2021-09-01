人民网记者 车柯蒙

今年以来，税务部门结合党史学习教育，深入开展“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，及时回应小微企业的个性化诉求，支持小微企业的税费服务举措不断“加码”。

税收红利精准滴灌，多措并举为小微企业发展壮大保驾护航，为小微企业强元气、增动能。

税收红利精准滴灌 税费优惠落实落细

近年来，在包括税费支持政策在内的系列政策扶持下，小微企业、个体工商户等市场主体成长迅速，已成为我国繁荣经济、扩大就业、改善民生的重要力量。

2021年7月，国家税务总局制发《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引》，从减负担、促融资、助创业三个方面，全面梳理针对小微企业和个体工商户的27项税费优惠政策，便利纳税人缴费人及时了解适用政策。

在山西，“晋享税惠”智能管家于近日上线运行。据山西省税务局党委书记、局长齐志宏介绍，“晋享税惠”智能管家充分利用大数据技术，通过对纳税人信息、税收优惠政策等多点位拆分，把涉及16个税种，多项独立和分散在各个法律、法规、部门规章和规范性文件中的税收优惠政策，精准整合为针对不同纳税人的适配度较高的税收优惠政策“礼包”，实现一键检索、优惠尽览，把“人找政策”变为“政策找人”，从而推动一系列税收优惠政策应享尽享、直达快享。目前，该系统已率先在山西省税务局门户网站上线运行，用户无须注册即可使用，下一步将嵌入电子税务局、微信公众号等平台，实现纳税人随时随地掌上检索浏览。

“这个系统立足纳税人需求，以‘用户’思维开发设计，能够提供精准化、个性化服务，提高了咨询精准度，非常实用。”中汇山西税务师事务所技术支持部经理韩鸣鸣表示。

在宁波，小微企业安基优自动化有限公司财务负责人张茜乐表示，“税务部门第一时间给我们推送政策，公司新购的352万元设备享受到了税前一次性扣除。”得益于宁波市税务部门在征纳沟通平台接入的智能在线咨询系统和“名单管理”功能，优惠政策自动匹配，精准推送到该企业。

“春雨润苗”护航 为小微企业纾困解难

作为2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”的重要措施，从今年5月开始，税务总局与全国工商联联合开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”三大类12项措施，帮助小微企业纾困解难谋发展。

针对小微企业人员少、办税能力弱的现实情况，税务部门在“助苗服务优体验”活动中拓展便利化办税渠道，科学统筹服务资源，招募税费服务体验师，着力提升小微企业获得感，帮助小微企业会办理、优体验。如今，全国各省（区、市）税务部门均在办税服务厅设置体验区，专人辅导小微企业操作，并组织开展辅导小微企业开票的线上线下体验活动。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，小微企业茁壮成长，不仅需要在全面精准的税费政策辅导上“帮一把”，在方便快捷的办税缴费服务上“送一程”，更需要常态化、制度化机制为小微企业“保驾护航”。“护苗成长促发展”活动通过打造“点线面结合、中长期兼顾”的助力小微企业发展模式，构建常态联动机制，帮助小微企业稳发展、行长远。

记者了解到，目前，全国各地的税务部门均已与工商联建立小微企业诉求联动响应机制，收集其所属商会反映的小微企业涉税诉求，按照小微企业诉求快速响应机制及时处理。

深化“税银互动” 缓解企业融资压力

广州本昌生态农业有限责任公司，是本地村民邓志锋回乡创立的一家种植和农产品加工企业。今年夏天，他承包的100亩山头种满了荔枝、黄皮、砂糖桔等水果和杜鹃、兰花等花卉。

茂密的果林花园，离不开“税银互动”带来的金融“活水”灌溉。“农民种地要看天吃饭，从种植到收成需要好几年的培育期，资金压力很大。去年，受到疫情影响，我们遇到了资金周转困难。”邓志锋介绍说，“广州市税务部门在走访了解情况后，通过‘税银互动’，帮助我们获得银行信用贷款20万元，顺利解决融资难题。”

近年来，税务部门与银保监部门密切合作，不断完善“税银互动”合作机制，以纳税信用缓解守信小微企业融资压力，解小微企业燃眉之急。当前，面对疫情冲击，各级税务、银保监部门立足“税银互动”聚焦小微、服务小微的功能定位，持续推出一系列有针对性的措施，全力支持小微企业渡过难关。

在山东，受益于“税银互动”服务对象由纳税信用A级企业扩展至B级和M级企业。近期，纳税信用M级企业山东临清市林耀木业有限公司成功拿到了贷款，“因为我们发展势头较好、生产规范，没有税收违法记录，在手机上申请贷款，300万元‘云税贷’很快就批下来了。”企业负责人侯东月说。

韩国荣表示，税务部门将持续深化税务领域“放管服”改革，将党史学习教育的成果转化为办实事、开新局的实际行动，以更大力度、更优服务支持小微企业蓬勃发展，培育和激发市场主体活力，促进中国经济高质量发展。

(责编：王连香、高雷)