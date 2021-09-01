人民网北京9月1日电 （记者车柯蒙）近年来，警税双方推进部门协作实体化运行，发挥联动打击效能，聚焦打击职业涉税违法犯罪团伙，铲除犯罪产业链，破获了多起有影响力的虚开骗税案件。近日，国家税务总局北京市税务局公布九起虚开骗税案件。

案例一：杨某辉特大骗取出口退税案。日前，在公安部和税务总局的有力指挥下，北京警税联合成功打掉以杨某辉为首的骗取出口退税犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人28名。2021年4月，北京公安机关依托国际警务协作机制，将团伙主犯杨某辉从吉尔吉斯斯坦引渡回国，系我国首次从该国引渡逃犯。经查，该犯罪团伙通过生产加工不具备使用价值的贵金属元器件，伪装成“空心电感器”“模数信号转换器”等可退税的高科技产品出口，涉及北京、江苏等20余省市，涉案金额超百亿元，是目前全国涉案税额最高的骗取出口退税案件。

案例二：“8.27”手机变票虚开案。2019年8月，北京警税部门联手成功破获“8.27”虚开案。经查，该团伙直接或间接控制30余家虚开企业，针对客户多为个体工商户、个人且部分人员不需要发票这一特点，将销售收入打入个人账户形成票货分离，利用大量发票富余额度，从事虚开发票犯罪活动。该团伙近年来涉嫌对外虚开增值税专用发票7万余份，涉案金额109亿元，涉嫌对外虚开增值税普通发票2万余份，涉案金额3.23亿元。

案例三：利用涉疫税收便利政策虚开发票案。2020年7月，结合疫情防控形势，围绕疫情期间涉税违法行为新特点，北京警税部门对恶意利用“不见面审批”、“票e送”等北京市疫情期间税收便利政策，大肆实施虚开犯罪予以严厉打击。全市共捣毁虚开窝点12个，抓获涉案嫌疑人21名，涉案金额约30亿余元。

案例四：“11.25”虚开发票案。针对“注册空壳公司、申领发票、对外虚开”的虚开犯罪产业链条，2019年12月，北京警税联合开展集中收网行动，抓获涉案嫌疑人60人，捣毁虚开窝点25个，铲除注册空壳公司团伙3个、倒卖发票中介团伙5个、虚开团伙16个，涉案票据价税合计约53.6亿余元，实现了对本市虚开发票产业全链条打击。

案例五：李某虚开电子普通发票案。2021年5月，北京警税联合，创新战法，运用税务视频指挥系统等信息技术手段，仅用27天便破获一起电子普票虚开案，抓捕犯罪嫌疑人25名。经查，以嫌疑人李某为核心的虚开团伙同时注册多家商贸公司，虚抵液化气发票、虚开运输发票，涉案虚开金额120余亿元，其中虚开电子普通发票54份，虚开金额68万元，为北京首起破获的电子普通发票虚开案。

案例六：单某利用黄金变票虚开案。2019年7月，经北京警税双方联合研判和查办，成功破获单某利用黄金变票虚开案，抓捕犯罪嫌疑人4名。经查，该团伙以“黄金”为进项，通过票货分离和变票手段向下游企业虚开增值税专用发票，涉案发票994张，金额9.55亿元，税额1.24亿元。

案例七：虚开机动车发票案。2021年6月，北京警税双方对车购税黑中介进行了集中整治打击，抓捕骗取车购税犯罪嫌疑人28名。经查，部分汽车销售人员、黑中介、虚开发票团伙相勾连，伪造相关单据，虚开机动车发票，骗取车辆购置税款。初步统计，涉及销售企业72家，车购税款845万元。经警税双方有效推动和高压打击，现已挽回税款损失520余万元。

案例八：吴某某骗取出口退税案。2019年1月，北京警税双方成功破获吴某某骗税案，抓捕犯罪嫌疑人9名。经查，近年来以吴某某等为核心的出口骗税团伙，利用其掌控的厦门某公司为平台，取得虚开增值税专用发票，然后与北京某公司签订虚假手机购销合同，采取“买单配票”的形式骗取出口退税。该案涉及虚假出口合同109份，出口退税发票756份，金额6785万元，税款1153万元。

案例九：张某盼煤炭变票虚开案。2019年8月，北京警税联合破获张某盼煤炭变票虚开案，抓捕犯罪嫌疑人3名。该团伙人员少、虚开数额大、作案手法隐秘，警税联合专案组历时两年，辗转辽宁、山东、西藏等10余省市，行程上万公里，取证9万余份，成功打掉该虚开团伙。经查，该团伙在全国多省市虚假注册空壳公司，虚开煤炭发票，涉案金额43亿元。

记者从国家税务总局了解到，2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动，查办了一批大案要案，为国家挽回了巨额税款损失。今年上半年，共检查涉嫌虚开骗税企业7.21万户，配合公安机关对3728名犯罪嫌疑人采取强制措施，另有1085名犯罪嫌疑人在专项行动的震慑下主动投案自首，有效遏制了虚开骗税的猖獗势头，有力维护了法治、公平的税收营商环境。

专项行动开展以来，北京税务、公安、海关、人民银行营业管理部四部门把打击虚开骗税作为深化“放管服”改革、服务首都“六稳”“六保”工作的重要举措，聚焦打击虚开“假企业”、骗税“假出口”、骗取税收优惠“假申报”，紧密协作，创新战法，形成了“案源先导、统一研判、共享信息、集中部署”的工作模式，实现了跨部门要素的集成利用和资源的优化配置，携手净化首都营商环境，维护国家经济秩序和税收安全。

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