人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

便利线上购票 铁路12306网站推出适老化无障碍功能

2021年09月01日08:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月1日电 （记者王连香）据国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，9月1日，铁路12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。同时，12306手机APP适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。

铁路12306网站截图。

据国铁集团客运部负责人介绍，在铁路12306网站和手机APP研发投用适老化无障碍功能，是切实解决老年人及障碍人士运用智能技术困难的具体举措，也是在党史学习教育中开展“我为群众办实事”实践活动的工作成果。据统计，目前在铁路12306网站注册的65岁以上用户有2500万人，实施适老化及无障碍功能改造，将有效解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题，帮助他们更好地适应并融入智慧社会，进一步提升购票体验。同时，铁路部门还保留了现金购票、人工服务等线下渠道，加强重点旅客预约服务，为老年人及障碍人士购票出行提供便利。

该负责人指出，铁路12306科研团队认真对照国家关于适老化无障碍功能指引，结合广大旅客需求，制定了技术改造方案，进行了系统开发和安全测评，较好地实现了各项功能。在12306网站方面，支持读屏软件获取网页完整信息；提供无障碍辅助工具，支持放大缩小、调整配色、语音识读等功能；优化了登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式。在12306手机APP方面，支持手机读屏功能获取屏幕完整信息；优化登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式；推出标准版和爱心版两种界面模式，爱心版交互更简单、操作更方便，同时具有大字体、大图标、高对比度等特点，标准版也增加了字体和对比度设置功能，用户可自行调整字体大小和对比度，用户可便捷切换标准版和爱心版。

该负责人表示，铁路12306网站适老化无障碍功能上线后，将更好地服务老年人和障碍人士，欢迎广大旅客提出宝贵意见和建议，铁路部门将持续完善12306服务功能，提供更好的购票体验。

国铁集团供图。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
便利线上购票 铁路12306网站推出适老化无障碍功能
　　人民网北京9月1日电 （记者王连香）据国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，9月1日，铁路12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。同时，12306手机APP适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。…
金融知识普及月：识破金融电信网络诈骗中的连环圈套
　　人民网北京8月31日电 （黄盛）以无抵押、无担保、低利息为噱头，诱使被害人登录或者下载虚假贷款网站或APP，继而骗取转账汇款； 冒充公检法部门工作人员，声称被害人涉嫌洗钱或涉嫌其他犯罪，要求被害人转账销案，之后提供所谓“安全账户”，要求被害人汇款，从而实施诈骗； 在交友软件或在平台上，诱导被害人在他们自制的平台进行投资，并通过后台操作让被害人小赚几笔。随后诈骗分子谎称掌握网站漏洞，诱导被害人加大投资，从而实现诈骗； …… 近年来，随着电信网络的迅速发展，金融电信网络诈骗也时有发生。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部