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外汇局：8月末外储规模32321亿美元 境内外汇供求基本平衡

2021年09月08日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2021年8月末，我国外汇储备规模为32321亿美元，较7月末下降38亿美元，降幅为0.12%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，8月我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求基本平衡。

“国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家财政和货币政策预期等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌，全球股市总体上涨。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

王春英认为，当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，外部环境错综复杂，国际金融市场波动性较大。但我国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，经济保持稳定恢复态势，发展质量继续提升，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

中国民生银行首席研究员温彬在接受记者采访时表示，下一阶段，我国经济将继续延续稳中向好的复苏态势，主要经济指标有望保持在合理区间，对外汇储备规模保持稳定形成支撑。同时，随着一系列金融和外贸开放新举措的提出和实施，我国出口有望保持较好增长，人民币资产具有配置潜力，人民币汇率弹性增强，外汇市场供求总体保持平衡，有利于外汇储备规模保持稳定。

“同时也要看到，全球经济形势仍然具有较多不确定性，疫情还在持续演变，国际金融市场波动增加，需要警惕和关注潜在的风险来源。要做好宏观政策的跨周期调节，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提振内需，把握好稳增长与防风险之间的平衡。”温彬说。

(责编：罗知之、吕骞)

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